La UDEF se incautó de una fortuna en relojes y joyas en una finca de Santa Maria

Mallorca ocupa un lugar destacado en el voluminoso informe de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) que ha servido de sustento a la Audiencia Nacional para citar como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero. La operación llevada a cabo en la finca con agroturismo ‘Torrent Fals’ de Santa Maria sirvió para incautarse en octubre del año pasado de una pequeña fortuna en relojes de alta gama, joyas y lingotes de oro. La propiedad corresponde a la residencia en la isla de Simon Leendert Verhoeven, investigado por las fiscalías francesa y suiza en atención a sus vínculos con Plus Ultra, la aerolínea incomprensiblemente regada con 53 millones de fondos públicos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los registros llevados a cabo en Mallorca se consideran el núcleo de la operación que ha golpeado a Zapatero. La UDEF intervino en Santa Maria a instancias de la Audiencia Nacional. La finca ‘Torrent Fals’ está presidida por unas casas con huella árabe que datan del siglo XVI y han sido completamente restauradas. El financiero holandés Verhoeven se ha centrado en la isla en actividades inmobiliarias, como tantos otros europeos de estirpe cuestionable.

El precio total de los «efectos de valor intervenidos en el domicilio» de Verhoeven oscilará con el mercado, pero se mide en cualquier caso en decenas de miles de euros. El primer apartado se centra en los relojes de alta gama, que fueron enumerados y fotografiados por la policía. Se trata de doce modelos de marcas tan consideradas como Omega Speedmaster y Deville, Rolex, dos Patek Philippe, Baume&Mercier, Montblanc, Breguet y otros.

El registro llevado a cabo en Santa Maria también se incautó de 17 piezas de joyería. Aunque fueron fotografiadas y vienen acompañadas en el oficio policial por una breve descripción, se desconocen las marcas a las que pertenecen a excepción de una pieza de Baccarat, lo cual dificulta una estimación ajustada de su precio.

Al margen de los objetos de lujo, también fueron sellados en Santa Maria tres ordenadores del financiero holandés con las herramientas digitales adjuntas. Por último, la policía se hizo con dos lingotes de «oro fino» con un peso total de 150 gramos y una cotización próxima a los quince mil euros.

La actividad de la UDEF en Mallorca, que significó el embrión de la investigación de las conexiones entre Zapatero y Plus Ultra, obedecía a una «comisión rogatoria internacional». La incautación de relojes y joyas se repetiría la semana pasada, en el despacho que posee el expresidente del Gobierno en la misma calle Ferraz del PSOE. En esta dirección se localizó una caja fuerte oculta, que solo fue abierta voluntariamente cuando estaba a punto de ser reventada por los especialistas policiales. En el interior abundaban también los efectos de joyería, que el dirigente socialista ha atribuido a través de su entorno a regalos que ha ido acumulando.

Verhoeven vive a caballo entre su residencia de Santa Maria y Suiza, donde se inicia la investigación que lo colocó en el punto de mira. En el registro de ‘Torrent Fals’ también se localizó una factura fechada en julio del año pasado de Kaimana Capital, por valor de 44 mil euros. Esta sociedad se considera clave para interpretar los movimientos ligados a Plus Ultra.

Siempre en el campo de la presunción, los investigadores atribuyen a Verhoeven un papel clave en la canalización de fondos hacia la línea aérea de actividad muy limitada, y que no ha devuelto en plazo el rescate del Gobierno. Las autoridades europeas investigan la conexión de los fondos movilizados con capitales de procedencia venezolana correspondientes al área de influencia chavista.

El agroturismo Finca Torrent Fals se promociona como «un entorno fascinante rodeado de viñedos y con vistas a la Sierra de Tramuntana». Reivindica al Santiago Rusiñol de «la isla de la calma», desde donde ha sacudido los cimientos de la política estatal.