Tregua de 24 horas en el aeropuerto de Palma: los trabajadores de asistencia a personas con movilidad reducida suspenden la huelga un día

El conflicto laboral que amenaza con colapsar el arranque de la temporada alta en el aeropuerto de Palma ha entrado en una fase de tensión e incertidumbre. Tras fracasar las negociaciones en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (TAMIB), los trabajadores del servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida (PMR) iniciaron este lunes 25 de mayo su jornada de huelga. Sin embargo, tras una reunión maratoniana e "in extremis" en la Conselleria de Trabajo que comenzó a las 7:30 horas, el comité de empresa y la adjudicataria, Adelte, han pactado una tregua temporal: la huelga queda suspendida exclusivamente este lunes a la espera de un nuevo encuentro esta misma tarde a las 16:00 horas.

El desarrollo de los acontecimientos durante el fin de semana revela una implicación política. Según explican fuentes del propio colectivo de trabajadores, la directora general de Trabajo tomó las riendas del conflicto de manera personal, "cancelando todas sus citas del fin de semana" y obligando a la dirección de Adelte a sentarse a negociar "durante viernes, sábado y domingo dos veces por día".

En los primeros compases de la mediación, la representante del Govern se mostró inflexible con la patronal. Las mismas fuentes señalan que la directora "advirtió a la empresa de varias cosas" y se posicionó de manera clara a favor de la plantilla, reconociendo que la precariedad denunciada afectaba a un servicio esencial que "no conviene que esté en huelga". De hecho, la presión institucional surtió un efecto inmediato el domingo, cuando la Conselleria "presionó a la empresa para que cancelara todos los aumentos de jornada y horas extras" que Adelte había planificado para esa jornada, obligando a la firma a dar marcha atrás por completo. Asimismo, el Govern trasladó tranquilidad a los operarios asegurando que se encargaría "personalmente de que la empresa cumpla con todos los temas legales" que pudiera estar vulnerando.

Sin embargo, el clima de sintonía en la mesa de negociación dio un vuelco a primera hora de este lunes. Según relatan los representantes de los trabajadores, la delegación gubernamental cambió de estrategia ante la negativa de Adelte a ceder en las reclamaciones estructurales de la plantilla. "Sin llegar a un acuerdo ni el compromiso de la empresa a nada, nos piden suspender la huelga; la Conselleria nos está metiendo mucha presión", denunciaban a media mañana los portavoces del comité, visiblemente indignados por el giro de los acontecimientos.

"Maniobra de última hora"

Los trabajadores han calificado este movimiento como una "maniobra de última hora" para desactivar el impacto de los paros en el aeródromo mallorquín a cambio de promesas vacías. "Resulta que ahora la directora nos presiona a nosotros para suspender la huelga, no cancelarla, y a cambio de nada, solo para seguir las negociaciones", criticaban fuentes de la plantilla. La postura inicial del colectivo fue un rechazo rotundo, bajo la premisa de que "esta huelga no se suspende ni se cancela hasta un acuerdo definitivo para el personal".

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Finalmente, y tras una intensa negociación, el comité accedió a conceder un voto de confianza de apenas unas horas para evitar el caos inmediato en las terminales. El acuerdo alcanzado fija que "se suspende la huelga solo por hoy, ambas partes acuerdan esta medida por ahora". Las delegaciones, sin embargo, volvieron a verse las caras en la Conselleria a las cuatro de la tarde para intentar arrancar a Adelte mejoras en la contratación a tiempo parcial y el fin de la "precariedad crónica". De no haber avances reales, la plantilla advierte de que los paros se reactivarán de inmediato.