Así sonaba ‘La Balanguera’ hace casi un siglo: la histórica grabación recuperada antes de la gran cantada de este viernes

Mallorca volverá a cantar este viernes ‘La Balanguera’ como pocas veces lo ha hecho: a la vez, en los colegios por la mañana y en las plazas de los municipios por la tarde. La gran cantada organizada por la Obra Cultural Balear llega, además, con una joya sonora circulando por redes: una publicación de Instagram recupera una de las primeras grabaciones conocidas de la pieza, una versión antigua que permite escuchar cómo sonaba el himno mallorquín antes de convertirse en símbolo oficial de la isla.

La iniciativa de la OCB se celebra el viernes 29 de mayo y tendrá dos momentos centrales: a las 12.00 horas, con la participación de centros educativos, y a las 20.00 horas, con cantadas populares en plazas y espacios públicos de los municipios de Mallorca. La entidad ha confirmado la implicación de más de 200 centros educativos y ha planteado la jornada como una celebración colectiva del centenario del estreno musicado de la obra.

Una canción que vuelve a sonar como antes

La grabación difundida en Instagram ha despertado curiosidad porque muestra una ‘Balanguera’ más antigua, solemne y coral, muy distinta a las versiones que muchos mallorquines tienen hoy en la memoria.

Se trata de una grabación sonora de Odeón del año 1927, con la interpretación del tenor Emili Vendrell, considerado uno de los primeros testimonios sonoros de ‘La Balanguera’. La pieza, difundida por la OCB, permite escuchar una versión antigua, solemne y emocionante del himno de Mallorca, grabada apenas un año después de su estreno musicado.

‘La Balanguera’ nació como poema de Joan Alcover, escrito entre finales de 1902 e inicios de 1903, y fue leído públicamente el 15 de febrero de 1903 en el Gran Hotel de Palma, durante un homenaje a Miquel Costa i Llobera. La música es de Amadeu Vives, y la pieza acabó convirtiéndose, décadas después, concretamente en 1996, en el himno oficial de Mallorca.

El viernes, de los patios a las plazas

La cantada de este viernes quiere llevar el himno de nuevo a la calle. Primero lo harán los alumnos y profesores de Mallorca, invitados a salir al patio a mediodía. Puedes consultar aquí todos los centros educativos que participan en la cantada.

Mapa de los centros educativos que participan en la cantada de 'La Balanguera'.

Después, a las ocho de la tarde, la canción sonará en los pueblos y ciudades de la isla, con corales, bandas, asociaciones y vecinos. La OCB ha habilitado recursos y un mapa de actividades para que los municipios se sumen a la convocatoria. Puedes consultar aquí todos los pueblos que participan y las actividades organizadas en cada uno de ellos.

Mapa de los pueblos que participan en la cantada de 'La Balanguera'

El objetivo es convertir el centenario del canto de ‘La Balanguera’ en una celebración popular, más allá de los actos institucionales. Según la organización, participan los 53 municipios de Mallorca, con la colaboración de centenares de entidades y ayuntamientos.

De Maria del Mar Bonet a Cap Pela

La canción también ha viajado mucho más allá de los actos oficiales. Una de las versiones más conocidas es la de Maria del Mar Bonet, que la incluyó en su disco ‘El cor del temps’, publicado en 1997, y que ha contribuido a fijar una lectura íntima y emocional del himno.

Más recientemente, el grupo mallorquín Cap Pela también ha incorporado ‘La Balanguera’ a su repertorio en su disco ‘Morgan’, presentado este mes de mayo, dentro de una propuesta centrada en la memoria musical y las raíces populares.

Una de las interpretaciones más mediáticas de 'La Balanguera' fue la de Chenoa tras su paso por Operación Triunfo.

Antes incluso de la versión de Amadeu Vives, el origen de la pieza conecta con la tradición oral. El CEDOC recuerda que la raíz de ‘La Balanguera’ se encuentra en una canción tradicional conocida como ‘La filadora’, presente en Cataluña y Mallorca, y que Antoni Noguera ya la armonizó a finales del siglo XIX.

El himno que Mallorca cantará a una sola voz

La publicación de esa antigua grabación llega, por tanto, en el momento justo: cuando miles de personas se preparan para cantar una pieza que ha pasado de poema a canción popular, de canción popular a himno y de himno a símbolo compartido.

Este viernes, ‘La Balanguera’ sonará como una canción viva, aprendida en las escuelas, interpretada por artistas de generaciones distintas y coreada de nuevo en las plazas de Mallorca.