El PSOE carga contra el PP por el 'caso chófer': "Los únicos imputados en Baleares son ellos"

El PSOE aumenta la presión sobre el Partido Popular acusándole de mantener en sus puestos a dos altos cargos de Baleares que se encuentran inmersos en procedimientos judiciales relacionados con presuntos delitos de corrupción y prevaricación. Se trata del presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, y del jefe de gabinete de la presidenta del Govern, Alejandro Jurado.

Durante la sesión parlamentaria de este martes, el portavoz del Grupo Socialista, Iago Negueruela, ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que no se haya pronunciado sobre ninguno de los dos casos. Según ha señalado, Marí está acusado de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones en el denominado caso 'La vida islados', mientras que Jurado ha declarado este martes en los juzgados de Via Alemanya como investigado por un presunto delito de prevaricación relacionado con la contratación de un familiar como chófer del coche presidencial.

Negueruela ha afirmado que ambos casos reflejan, a su juicio, la forma de gestionar del Partido Popular. En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo autonómico mantenga un discurso distinto dependiendo de quién esté siendo investigado. "Si los investigados tienen presunción de inocencia, la tienen todos; pero si no, el señor Jurado debería cesar ahora mismo”, ha declarado el portavoz socialista. Asimismo, ha recordado que Marí "se sentará en el banquillo de los acusados" y ha cuesionado que desde el PP se consideren graves determinados delitos cuando afectan a otros partidos, pero no cuando afectan a dirigentes populares.

Por su parte, la diputada Amanda Fernández ha asegurado que el Partido Popular "ni se inmuta" ante la situación judicial tanto del jefe de gabinete de la presidenta como del presidente del Consell d’Eivissa. Fernández ha vinculado esta situación con otros problemas que, según ha indicado, afectan actualmente a la ciudadanía balear, como las dificultades de acceso a la vivienda, los problemas de movilidad, la situación de la sanidad pública y los ataques a la lengua catalana.

El diputado socialista Marc Pons también se ha referido a ambos casos durante una pregunta parlamentaria dirigida al vicepresidente del Govern, Antoni Costa. Pons ha afirmado que "los únicos imputados en Baleares son miembros del Partido Popular" y ha criticado la gestión del Ejecutivo autonómico en materia de vivienda.