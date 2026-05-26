Los profesores de Mallorca donan 100.000 euros a docentes de Cataluña y el País Valenciano: "También es nuestra lucha"

Solidaridad educativa entre territorios de habla catalana: L’Assemblea de Docents apoya las huelgas educativas en Cataluña y el País Valenciano y cede parte del fondo de resistencia de la huelga indefinida de 2013. La entidad llama a reorganizar los centros ante "la ofensiva contra la escuela pública y las condiciones laborales del profesorado" y se pone a disposición del colectivo 0-3 para apoyar sus reivindicaciones.

Unas protestas transversales que se producen en contextos políticos distintos: mientras en el País Valenciano gobierna el PP, en Cataluña lo hace el PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña). Pese a ello, desde L’Assemblea de Docents consideran que existe una "ofensiva compartida" contra la escuela pública y las condiciones laborales del profesorado.

L’Assemblea de Docents ha celebrado este martes una asamblea general urgente en el IES Berenguer en un contexto de reactivación de las luchas educativas en el País Valenciano y Cataluña. Uno de los principales puntos tratados ha sido la necesidad de reforzar la solidaridad activa con el profesorado movilizado en estos territorios, así como con las huelguistas del sector 0-3 de las Islas Baleares.

En este sentido, la asamblea ha acordado destinar parte de la caja de resistencia creada durante la histórica huelga indefinida de 2013, financiada gracias al esfuerzo colectivo de miles de docentes, al apoyo económico de los conflictos educativos actualmente abiertos. Concretamente, se ha aprobado una aportación de 50.000 euros para cada una de las cajas de resistencia habilitadas en Cataluña y el País Valenciano.

Además, la organización ha acordado ponerse a disposición del colectivo 0-3 para respaldar sus reivindicaciones laborales y educativas.

Desde L’Assemblea de Docents sostienen que "ante los ataques coordinados contra la educación pública, la respuesta también tiene que ser colectiva y solidaria entre territorios y etapas educativas". La organización considera que las huelgas y movilizaciones del País Valenciano, Cataluña y del sector 0-3 evidencian el malestar acumulado "tras años de recortes, precarización y destrucción planificada de la educación pública".

Asimismo, la entidad defiende que estas luchas deben servir para "volver a organizar los centros, reactivar las asambleas y reconstruir una respuesta colectiva fuerte y sostenida". En este sentido, han anunciado la puesta en marcha de nuevas acciones reivindicativas en los centros educativos durante las próximas semanas y la convocatoria de una asamblea general para preparar el próximo curso el jueves 25 de junio.

Huelga valenciana

En el caso valenciano, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido "no politizar" la huelga indefinida que parte del profesorado mantiene desde el pasado 11 de mayo, al tiempo que ha responsabilizado a la anterior legislatura de la situación actual del sistema educativo.

La huelga atraviesa además un escenario de división sindical. Los sindicatos ANPE y CSIF aceptaron este lunes la última propuesta salarial presentada por la Conselleria de Educación, mientras que STEPV, UGT y CCOO la consideran "insuficiente". Las negociaciones entre las partes continuarán este martes a las 16.00 horas.

El acuerdo firmado por la Generalitat, ANPE y CSIF contempla una subida de 200 euros brutos mensuales en el complemento específico autonómico del profesorado valenciano. El incremento se aplicaría en tres tramos: 75 euros en septiembre de 2026, otros 75 euros en enero de 2027 y 50 euros adicionales en enero de 2028. Este último tramo, previsto después de las elecciones autonómicas, incorpora una cláusula de revisión vinculada al IPC.