PP/ Vox: «Expulsaremos a más gente»

Gabriel Le Senne, president del Parlament por el PP, debutó en la expulsión de diputados que jamás se había producido en la cámara balear. De acuerdo con su perfil y con las expectativas por las que fue votado masivamente por los populares, sus víctimas fueron dos mujeres. La pesadilla de la lacrimógena Memoria Histórica encubrió la crueldad de la Actualidad Histórica, puesto que se privó del voto a dos diputadas y sobre todo a quienes representan.

El inteligente informe de la fiscal del Tribunal Constitucional destaca que el debate transcurría pacíficamente, aquel junio de 2024. De hecho «la alteración se produce al intervenir el Presidente para ordenar la retirada de las fotos, sin que hasta ese momento hubiera ninguna interrupción o alteración en el desarrollo de la sesión». Es decir, Le Senne se comportó como un hooligan, con la aquiescencia de PP y Vox por este orden.

El atropello arbitrario de Le Senne permitiría a un president desajustar la mayoría de la cámara a voluntad en vísperas de una votación, para obtener el resultado deseado. Por eso recuerda el informe que el aprendiz de dictador no solo prohibió la labor de las diputadas, sino sobre todo «el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos». No estaría de más que la fiscalía del Constitucional remitiera el informe a sus absolutorios colegas de Balears, de donde huye hasta el fiscal jefe.

La fiscalía no olvida mencionar el mensaje final de Le Senne tras la expulsión de las dos diputadas socialistas, «guarden silencio o expulsaré a más gente». Es un excelente resumen del programa de PP/Vox para las autonómicas del año próximo, la expulsión selectiva y preferentemente de mujeres molestas, en aras de la «prioridad ultranacional» que comparten.