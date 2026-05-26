Pilar Cernuda, periodista: "El PSOE 'histórico' está estupefacto con Zapatero, le tenían por un hombre honrado"

La periodista Pilar Cernuda (Santiago de Compostela, 1948) lleva más de medio siglo observando el poder español desde dentro. Antes de participar este miércoles 27 de mayo en Palma en el ciclo Líderes de Opinión de la Fundación Juan March junto al exdelegado de El País en Baleares Andreu Manresa, Cernuda conversa con este diario y carga con dureza contra el caso que rodea al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que vincula con "una profunda vergüenza" institucional, al tiempo que denuncia la degradación del periodismo parlamentario: "Hay personas que no son periodistas, sino provocadores".

Sobre el escándalo que rodea al expresidente, la veterana periodista no esconde su indignación: "Es una vergüenza y un bochorno. Además cae sobre mucha vergüenza y mucho bochorno que estamos sufriendo los españoles desde hace bastante tiempo". A su juicio, el problema no es únicamente la posible existencia de conductas irregulares, sino la sensación de degradación generalizada alrededor de las más altas estructuras del poder político español: "Estamos hablando de fechorías en las altas instancias del Gobierno, de gente muy próxima al Gobierno, incluso de familiares del presidente. Ya dirán los jueces si eso es delito o no, pero es evidente que hay cosas que producen una profunda vergüenza".

Cernuda considera además imposible separar la figura de Zapatero de la del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Recuerda que ambos mantuvieron durante años una relación política estrechísima, incluso después de haber estado enfrentados internamente en el PSOE: "No entiendo la posición del presidente del Gobierno, el no asumir ningún tipo de responsabilidad. Todos sabemos la relación que tenía tan estrechísima con Zapatero. Hubo una época en que eran enemigos entrañables, adversarios entrañables, entre otras razones porque Zapatero apoyó mucho a Susana Díaz cuando se enfrentaba a Sánchez y luego sin embargo se cambió de bando".

En este sentido, subraya que el expresidente ha seguido desempeñando un papel político muy visible dentro del entorno socialista: "Sobre Zapatero estamos hablando mucho los periodistas desde hace mucho tiempo. Tiene mucho que explicar respecto a sus relaciones con Venezuela y China, con el agravante de que el presidente del Gobierno ha avalado sus posiciones en ambos países".

La periodista asegura que desde hace años circulaban informaciones sobre las actividades internacionales del expresidente, especialmente vinculadas a Venezuela y China: "Hace más de dos años que algunos periodistas venimos contando cosas sobre Zapatero respecto al petróleo y respecto al oro. Y recuerdo perfectamente que la primera vez que hablé de eso hubo gente del Gobierno que me llamó para decirme: '¿Pero qué estás contando? No te dejes intoxicar'. Ahora vemos que en autos judiciales recientes ya aparece mencionado precisamente el tema del oro".

Cernuda insiste en que muchas de esas informaciones procedían de fuentes venezolanas muy relevantes: "Eran fundamentalmente venezolanos, algunos de ellos antiguos altos cargos, que contaban cómo se estaba enriqueciendo el entorno de Maduro y también qué papel jugaba Zapatero en toda esa relación. Y además él fue uno de los grandes inductores de que España no rechazara claramente a Maduro después de unas elecciones que todo el mundo sabe que no ganó".

"El PSOE histórico está estupefacto"

La periodista reconoce que dentro del PSOE existe un auténtico shock ante las informaciones que afectan a Zapatero, precisamente porque durante años fue considerado una referencia ética dentro del partido. "Era un referente de honradez y honestidad dentro del Partido Socialista, sin ninguna duda", afirma, si bien apunta que desde hace tiempo había "señales preocupantes" alrededor de su figura. "El PSOE histórico está estupefacto. Hay una incredulidad absoluta por la persona que es Zapatero, que le tenían por un hombre honrado".

En su análisis, el socialismo español vive hoy dividido en dos almas completamente distintas. Por un lado sitúa al PSOE "histórico", el de Felipe González y Alfonso Guerra, un partido que, según ella, "tenía sentido de Estado, sabía gestionar un país y entendía perfectamente lo que significaba defender los intereses de España". Frente a él coloca al PSOE "sanchista", al que acusa de haberse apoyado precisamente en aquellas fuerzas políticas que el propio Sánchez rechazaba antes de llegar al poder: "Basta recordar lo que decía de Podemos, de los independentistas o de Bildu antes de necesitarlos para gobernar. Y luego cedió ante todos ellos con tal de mantenerse en el poder".

Aun así, sostiene que muchos dirigentes históricos socialistas viven la situación actual con incredulidad: "El PSOE histórico está estupefacto, como estamos muchos españoles que queremos este país. Y en el caso de Zapatero todavía más, porque de verdad que mucha gente lo tenía por un hombre honrado".

"Las instituciones ya no son del Estado, son del sanchismo"

Preguntada por la oposición, Cernuda asevera que Alberto Núñez Feijóo tiene una situación extremadamente complicada por la fragmentación política actual: "Antes era mucho más fácil conseguir mayorías absolutas. Ahora, con tantos partidos, eso es prácticamente imposible". Aun así, considera que el líder del PP tampoco desea realmente gobernar junto a Vox: "Feijóo detesta Vox. Así de claro. Muchos de los que conocemos cómo funciona ese partido pensamos igual, y no lo digo solo por su ideología, que hay que respetarla, sino por sus comportamientos y por cómo funcionan internamente. Mucha gente debería preguntarse por qué se han ido tantos dirigentes de Vox y precisamente los mejores".

Más allá de la pelea partidista, lo que más preocupa a la periodista es el deterioro institucional: "En este momento las instituciones ya no son del Estado. Son del sanchismo. Estamos viendo auténticas barbaridades y eso no solo lo vemos nosotros: también lo están viendo en Europa, donde están llamando la atención permanentemente a España". A su juicio, existe una "colonización" política de organismos que deberían actuar con independencia: "Prácticamente todas las instituciones están hoy en manos de personas afines al sanchismo que cumplen órdenes directas que llegan desde Moncloa".

Redes sociales

Cernuda habla del periodismo actual con una mezcla de respeto hacia las nuevas generaciones y nostalgia por una forma de trabajar que considera prácticamente desaparecida: "Hay periodistas jóvenes espléndidos, muy buenos, con muchísimo talento". Pese a ello, cree que el oficio ha cambiado radicalmente en las últimas décadas: "Nosotros estábamos pegados a los hechos. Cuando pasaba algo cogíamos un taxi, un metro o lo que hiciera falta y nos íbamos al lugar donde estaban ocurriendo las cosas. Ahora mucha gente lo primero que hace es enchufarse a las redes sociales".

La periodista no oculta su rechazo frontal hacia ese ecosistema digital: "Yo vomito con las redes sociales. Lo digo desde el primer día. Me parecen lo más opuesto a la información". Cernuda asegura que gran parte de los contenidos que circulan por internet responden a intereses políticos, campañas organizadas o directamente a manipulaciones: "Ahí hay políticos, gabinetes de comunicación, bots, gente que ni existe... Yo no comprendo cómo un periodista puede acudir a esas fuentes como base de su trabajo". Para ella, el verdadero periodismo sigue consistiendo en "ir al lugar de los hechos, ver a los protagonistas y hablar con los testigos".

"Muchos van al Congreso a montar jaleo"

Preguntada por la polémica reforma del reglamento del Congreso sobre acreditaciones de periodistas, Cernuda, lejos de compartir las críticas contra esa medida, la defiende abiertamente al consuderar que en los últimos años han aparecido perfiles que utilizan el Parlamento como escenario para provocar y hacerse famosos. "Hay personas que no son periodistas. Algunos incluso tienen carné de periodista, pero no ejercen como periodistas. Son provocadores", apunta.

Explica que muchos de ellos interrumpen ruedas de prensa, insultan a compañeros o buscan deliberadamente generar tensión y espectáculo: "Van al Congreso a montar jaleo y luego dicen que hacen las preguntas que los demás no nos atrevemos a hacer. Eso es falso de toda falsedad". Por esta razón, la veterana periodista reivindica que se puede preguntar cualquier cosa sin necesidad de convertir el Parlamento en un espectáculo: "Yo he hecho preguntas inauditas durante toda mi carrera, dentro y fuera de España, y nunca he tenido una mala respuesta. Todo depende de cómo preguntes. Con educación y explicando por qué preguntas, basta". En este sentido, defiende que una parte del nuevo "pseudo-periodismo parlamentario" ha confundido la información con el show: "Lo otro es circo, hacerse famoso. El buen periodista debería ser conocido por su rigor, por sus exclusivas y por su trabajo, no por montar numeritos".