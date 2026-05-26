La mano derecha de Prohens declara ante la jueza que se convocó la plaza de chófer por concurso de méritos “por error”

Breve comparecencia en los juzgados de Vía Alemania de Palma. La mano derecha de Marga Prohens, Alejandro Jurado, ha declarado esta mañana ante la magistrada que se convocó la plaza de chófer del Consolat por concurso de méritos “por error”.

El jefe de gabinete de la presidenta del Govern, que ha acudido a la sede judicial pasadas las nueve de la mañana en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por enchufar supuestamente a un familiar como conductor personal de la primera autoridad de Baleares, ha indicado que se trató de un error que la convocatoria pública de empleo fuera por concurso de méritos, ya que se tendría que haber hecho por libre designación. Se presentaron unos 200 aspirantes al proceso selectivo de personal, cuyas bases se aprobaron el 31 de octubre de 2023.

Según ha manifestado Jurado ante la jueza encargada de instruir el caso Chófer, cuando se detectó esta situación, los técnicos la subsanaron. La querella contra él sostiene que las bases se modificaron a posteriori y se añadió la obligatoriedad de presentar un curriculum vitae, junto al resto de documentación, así como que la propuesta de nombramiento se haría a favor de la persona que la Secretaría General encontrara más adecuada, por lo que al final se aplicó la libre designación.

El director de gabinete de Prohens ha señalado también que él eligió a su sobrino segundo como conductor personal de la presidenta de Baleares porque es “un puesto de confianza”.

Alejandro Jurado ha recordado en su breve declaración judicial, en la que únicamente ha contestado a las preguntas de su abogado, el reconocido penalista Jaime Campaner, que le dieron traslado de los quince candidatos que cumplían con los requisitos para trabajar de chófer en el Consolat y, al tratarse de un puesto de confianza al ser el conductor personal de la presidenta del Govern, escogió a su pariente.

La mano derecha de Prohens ha reconocido ante la magistrada de Palma que el joven chófer y él son familia, ya que es su sobrino segundo. Además, ha admitido que le dijo la documentación que tenía que aportar en la convocatoria.

‘Estoy muy tranquilo’

Jurado ha salido poco antes de las diez de la mañana de los juzgados, acompañado de su letrado. “Estoy muy tranquilo”, ha asegurado sonriente a las puertas de la sede judicial.

Su sobrino segundo también ha prestado declaración esta mañana en calidad de investigado. El joven chófer, que solo ha respondido a su abogado defensor, apenas ha estado unos minutos en la sala frente a la jueza instructora.

El investigado ha reconocido que contactó con su familiar, Alejandro Jurado, y le consultó qué documentación tenía que presentar y cómo lo tenía que hacer para apuntarse a la convocatoria de conductor del Consolat.

El joven ha asegurado que desconocía lo que quiere decir que el puesto fuera de libre designación. El chófer ha destacado que él cumplía con los requisitos que se pedían para acceder a la plaza: tener la ESO, catalán y carné de conducir.

El familiar de Alejandro Jurado ha abandonado la sede judicial por la puerta trasera, por la famosa rampa de Vía Alemania.