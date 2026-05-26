La Justicia rechaza que Le Senne pueda prohibir que se coloque la bandera LGTBI en el Parlament

La Justicia ha rechazado que Gabriel Le Senne, presidente del Parlament, pueda prohibir la colocación de la bandera LGTB en el balcón de la institución. El TSJB ha comunicado al líder de Vox que rechaza la demanda que presentó hace un año, en un intento de que la justicia amparara su decisión de prohibir colgar la bandera con motivo del Día del Orgullo. Le Senne ha cometido un grave error de estrategia procesal porque la demanda ha sido mal enfocada en los tribunales, como lo demuestra que la Sala ni siquiera ha admitido a trámite dicho caso, alegando que el TSJB carece de jurisdicción para analizar el caso. El expresident, en su intento de que los jueces ampararan su decisión, debería haber presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y no ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, al tratarse de una decisión del Pleno del Parlament mediante una Propuesta No de Ley.

Por lo tanto, tras dictarse esta resolución a través de un auto y no mediante sentencia, se valida el acuerdo del Pleno del Parlament, aprobado en octubre de 2023, relativo a la defensa de los símbolos del colectivo homosexual. En base a este acuerdo, la mayoría de partidos políticos de la cámara balear, salvo los diputados de Vox, solicitaron que la bandera LGTBI se colocara en un lugar visible del Parlament, una decisión que tuvo que llevarse a cabo a pesar de la oposición del presidente Le Senne, que denunció que se trataba de un símbolo que solo representaba una corriente y suponía la división del colectivo homosexual.

Esta polémica se remonta hace ahora dos años, pero casualmente es este mes de junio cuando se vuelve a celebrar el Día del Orgullo y ha sido cuando el líder de Vox en Baleares ha visto como los tribunales han tumbado su deseo de que la bandera de este colectivo no cuelgue, como ha venido haciéndose en los últimos años (sin ningún problema) en el balcón del Parlament. Este año no tendrá más remedio que autorizar que vuelva a colocarse en un lugar visible de la cámara, aunque a él no le agrade, porque se trata de cumplir una decisión política acordada en el Pleno.

Cabe recordar que la mayoría del Parlament ya censuró el comportamiento del presidente de la Cámara y sobre todo criticó que trasladara esta polémica a los tribunales. La iniciativa para censurar a Le Senne contó con el apoyo de todos los partidos de la izquierda, pero también se sumó el Partido Popular e incluso el exdiputado de Vox, Xisco Cardona. Las formaciones políticas denunciaron que, no solo la decisión de Le Senne era indigna, sino sobre todo era contraria a la defensa de los derechos humanos. Los propios letrados del Parlament ya indicaron al presidente de la Cámara que debía cumplir los acuerdos del Pleno y por lo tanto no tenía capacidad ejecutiva para prohibir la colocación de la bandera.

Le Senne denunció que esta decisión suponía la ruptura de un acuerdo de los partidos políticos, que decidieron que únicamente se colgaría las banderas oficiales, entendiendo que la del colectivo homosexual no lo era. En rueda de prensa, el dirigente de extrema derecha reiteró que era obligatorio “cumplir los acuerdos políticos” y acusaba a Marga Prohens de romper este acuerdo dando apoyo a esta iniciativa de los partidos de izquierda.