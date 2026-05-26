La investigadora Carmen González, sobre la inmigración: “Más de 10 millones de inmigrantes han llegado a España este siglo”

La catedrática de Ciencia Política de la UNED e investigadora del Real Instituto Elcano, Carmen González, ha protagonizado este lunes por la tarde en Caixa Forum Palma la conferencia 'Inmigración en España: elementos para el debate'. En ella, ha analizado el impacto de la inmigración en España desde diferentes perspectivas sociales, económicas y demográficas. El acto también ha contado con la presencia de Antonia Estarellas, vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local; y José Francisco Conrado, presidente del Círculo Financiero.

Durante su intervención, González ha destacado que “más de 10 millones de inmigrantes han llegado a España durante este siglo”, una cifra que, según ella, representa aproximadamente “el 25% de la población actual del país”. Además, ha señalado que Baleares es la comunidad autónoma con “mayor número de inmigrantes”, mientras que regiones como “Extremadura o Murcia” presentan porcentajes inferiores.

La investigadora también ha explicado que la inmigración latinoamericana es la más numerosa, suponiendo “casi la mitad” de las llegadas registradas en las últimas décadas. Esto se debe, en parte, a las mayores facilidades administrativas y legales para emigrar a España y conseguir la nacionalidad. De hecho, ha resaltado que “un inmigrante marroquí puede necesitar diez años para nacionalizarse, mientras que uno peruano solo necesita dos”.

Otro de los aspectos tratados ha sido el papel de la inmigración en el envejecimiento de la población. González ha afirmado que “la llegada de inmigrantes jóvenes ha contribuido durante años a aumentar la natalidad en España”, aunque ha advertido de que esta situación “está cambiando”. “Esa población también envejece y muchas personas que llevan tiempo aquí traen posteriormente a sus padres, que ya tienen edades avanzadas”, ha explicado.

Empleo y educación

En el ámbito laboral, la ponente ha subrayado que la población inmigrante ocupa principalmente puestos en sectores con escasez de mano de obra, como “la agricultura, la construcción, la restauración, el reparto a domicilio o el cuidado de menores y personas mayores”. También ha señalado que muchos inmigrantes “aspiran a empleos acordes a su formación”, aunque su nivel educativo suele ser “inferior” al de la población española.

En este sentido, ha detallado que “el 49% de los españoles posee estudios universitarios”, frente “al 26%” de los inmigrantes procedentes de fuera de la Unión Europea. Como ejemplo, ha indicado que solo “el 46% de las mujeres africanas residentes en España forma parte de la población activa”.

La catedrática también ha alertado sobre la elevada tasa de abandono escolar entre jóvenes inmigrantes en España. Según ha indicado, “aproximadamente un tercio deja los estudios de forma prematura”, lo que sitúa al país entre los peores datos de la Unión Europea en este ámbito.

Desigualdad salarial y pobreza

La investigadora también ha puesto el foco en la desigualdad económica. Según ha afirmado, los salarios de los trabajadores inmigrantes son, de media, “un 24% inferiores a los de la población autóctona". Asimismo, ha asegurado que “el 48% de los inmigrantes extracomunitarios se encuentra en situación de pobreza”, frente “al 16% de los españoles”.

Otro de los datos que más ha llamado la atención ha sido el relacionado con el empleo doméstico. González ha afirmado que “el 71% de las personas que trabajan en este sector son inmigrantes”. Además, ha criticado que el aumento de la inmigración no haya ido acompañado de “una mayor inversión en infraestructuras y servicios públicos” como la sanidad, la vivienda o la atención a la dependencia.