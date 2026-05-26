Impugnan las bases para cubrir un puesto de subdirector de Informativos de IB3 por no pedir catalán

Plataforma per la Llengua impugnará las bases para cubrir un puesto de subdirector de Informativos en IB3 por no exigir ningún nivel mínimo de catalán, lo que consideran contrario a la normativa a pesar de tratarse de un puesto de directivo. En un comunicado, la organización ha señalado que en una radiotelevisión pública autonómica, en la que el catalán es lengua propia y vehicular del servicio público, el conocimiento del catalán es una condición necesaria para ejercer correctamente las funciones.

Para la plataforma, la legislación en materia determina que las bases no pueden limitarse a valorar el catalán como un mérito, sino que tienen que fijar qué nivel se exige y cómo se tiene que acreditar. "Si el procedimiento continúa así, podría acabar por designarse una persona sin haber acreditado el nivel de catalán que legalmente corresponde al lugar. Esto desvirtúa las garantías del proceso e incumple los principios que tienen que regir el acceso al empleo pública: mérito, capacidad, idoneidad, publicidad e igualdad", han indicado.

También se ha pronunciado sobre la cuestión el Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB), que en redes sociales ha pedido explicaciones al director general del ente, sobre esta nueva plaza de libre designación para la que, además, no se exige titulación de Periodismo o Comunicación Audiovisual, y para la que además se ha eliminado un puesto de la Relación de Puestos de Trabajo (RLT).

Por su parte, el Comité de Empresa ha criticado, en la misma línea, que la creación de esta plaza haya supuesto la eliminación de una plaza laboral. También en redes sociales, el Comité ha expresado su preocupación respecto a otras decisiones tomadas recientemente en el ente, como las crónicas de corridas de toros en los informativos, minimizando además protestas en el exterior de las plazas, y supuestas presiones para no dar voz a una manifestación antifascista en el Consolat y sí hacerse eco de una concentración de Núcleo Nacional.

El Comité ha recordado que sigue pendiente la creación de un Consejo de Informativos que serviría de espacio de diálogo.