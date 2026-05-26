"Ideal para trabajadores desplazados": 1.050 euros al mes por un estudio de 31 metros cuadrados en Playa de Palma

EUn estudio de 31 metros cuadrados en Playa de Palma, se anuncia en idealista por 1.050 euros al mes como alquiler de temporada. La vivienda, sin habitación independiente y dirigida a trabajadores desplazados o personal de temporada turística, alcanza los 33,87 euros por metro cuadrado, una cifra muy superior a la media del alquiler en Palma.

La vivienda se encuentra en la calle de la Mar Jònica, 16, en la zona de Les Maravelles, uno de los enclaves vinculados al entorno turístico de Playa de Palma. Según la ficha publicada en idealista, se trata de un estudio reformado y totalmente equipado, disponible durante los meses de mayo a septiembre.

El anuncio especifica que no se trata de un alquiler vacacional, sino de una opción pensada para trabajadores desplazados o personal de temporada turística. Sin embargo, el precio —1.050 euros al mes— sitúa este pequeño inmueble en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda en Mallorca.

Un estudio de 31 metros cuadrados se alquila en Palma por 1.050 euros al mes. / Idealista

Más de un 75% por encima de la media de Palma

El dato llama especialmente la atención si se compara con el mercado local. El precio del estudio asciende a 33,87 euros por metro cuadrado, mientras que el alquiler medio en Palma se situaba en torno a los 19,1 euros por metro cuadrado en abril de 2026, según los datos publicados por el propio portal inmobiliario.

Esto significa que el estudio se coloca aproximadamente un 77% por encima de la media de Palma. Y no hablamos de una gran vivienda familiar ni de un ático de lujo: hablamos de un espacio de apenas 31 metros cuadrados, sin dormitorio independiente y ofrecido para estancias vinculadas a la temporada.

Temporada, fianza y trabajadores desplazados

La ficha del inmueble indica que el apartamento está reformado, dispone de equipamiento completo y se ofrece para una estancia de temporada. Desde junio, según el anuncio, la estancia mínima sería de cuatro o cinco meses.

Otro elemento que puede elevar la barrera de entrada es la fianza. El anuncio menciona dos meses de fianza, lo que implicaría un desembolso inicial de al menos 3.150 euros si se suma el primer mes de alquiler, sin contar otros posibles gastos.

Para muchos trabajadores que llegan a Mallorca por la temporada turística, esa cantidad puede resultar difícil de asumir incluso antes de empezar a trabajar.

La paradoja mallorquina

Mallorca necesita personal para hoteles, restaurantes, comercios y servicios turísticos. Pero parte de ese mismo personal se encuentra con alquileres que consumen una parte desproporcionada del salario.

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El estudio de 31 metros cuadrados por 1.050 euros al mes no es solo un anuncio inmobiliario llamativo. Es una fotografía del momento que vive la isla: hay trabajo, pero no siempre hay casa.