El Fons Mallorquí visita en los campamentos saharauis el proyecto de salud infantil PISIS

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació participa estos días en una delegación a los campamentos de población refugiada saharaui de Tinduf, en el suroeste de Argelia, organizada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Illes Balears (AAPSIB). En el marco de esta visita, la entidad ha realizado el seguimiento del proyecto PISIS (Programa Integral de Salud Infantil Saharaui), impulsado con el apoyo del Fons Mallorquí. La delegación está formada por representantes institucionales, familias de acogida del programa 'Vacaciones en Paz' y miembros de la AAPSIB, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad de los campamentos y reforzar los vínculos de solidaridad con el pueblo saharaui.

En representación del Fons Mallorquí participan la responsable técnica de proyectos, Francesca Campana, y el técnico de animación sociocultural, Javier Ramos, quienes han conocido el funcionamiento del programa PISIS y han visitado distintos espacios sanitarios vinculados al proyecto, así como el Hospital General de Rabuni y el sistema de almacenamiento y conservación de vacunas de los campamentos.

Campana explicó que el proyecto trabaja aspectos como la vacunación infantil, las visitas de seguimiento para detectar casos de malnutrición y los talleres de nutrición dirigidos a las madres. Además, destacó que el programa incorpora apoyo psicosocial para compartir preocupaciones y combatir informaciones falsas o rumores que circulan en redes sociales, especialmente relacionados con la malnutrición infantil y la maternidad.

El programa PISIS tiene como objetivo reforzar la cobertura sanitaria infantil en los campamentos saharauis, donde viven cerca de 180.000 personas refugiadas en condiciones muy vulnerables y con una elevada dependencia de la ayuda internacional. El proyecto integra acciones de prevención y tratamiento de la malnutrición infantil y la anemia, junto con el seguimiento pediátrico, la vacunación y la atención a las enfermedades más comunes entre la población infantil. También incluye talleres de nutrición y alimentación infantil dirigidos a madres y apoyo al personal sanitario local.

Durante el último año, el proyecto ha atendido a 14.588 menores de cinco años mediante atención continuada en los dispensarios de los campamentos, controles de desarrollo, vacunación y detección precoz de casos de malnutrición y anemia. Además, se han desarrollado más de 200 talleres de nutrición y se ha reforzado la continuidad del personal sanitario vinculado al programa.

La delegación también visitó el hospital regional de Dajla, construido gracias a una aportación extraordinaria realizada por el Consell de Mallorca al Fons Mallorquí en 2024. Este centro sanitario ya ha finalizado su fase de construcción y próximamente entrará en funcionamiento.