Laboral
Exigen a Educación aplicar el permiso de lactancia acumulada
Los sindicatos USO y ANPE reclaman una solución para las familias monoparentales
Redacción
USO y ANPE presentaron ayer una reclamación previa ante la conselleria de Educación para exigir el reconocimiento efectivo del derecho de las personas trabajadoras que forman parte de familias monoparentales a disfrutar del permiso de lactancia acumulada en condiciones de igualdad. La reclamación afecta, por una parte, al personal laboral que presta servicios en centros públicos dependientes de la Conselleria —incluidos docentes de religión, especialistas, personal laboral y de programas específicos— y, por otra, al personal de la enseñanza concertada, centros de educación infantil y centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Desde USO y ANPE denuncian que se viene aplicando un criterio restrictivo que limita el permiso de lactancia acumulada a 30 días naturales en los casos de familias monoparentales, impidiendo que el único progenitor pueda disfrutar del tiempo de cuidado.
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