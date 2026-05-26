Entregan cerca de 500 firmas para exigir la reapertura del polémico centro para personas con discapacidad Joan Crespí: "Es una pena que este recurso esté desaprovechado"

Movilización ciudadana en el barrio de Santa Catalina. Una docena de personas, entre afectados, familiares y profesionales de la salud, se han concentrado este martes a las puertas del centro Joan Crespí de Palma para presentar 411 firmas de apoyo vecinal. Su reclamación es clara: la reapertura inmediata de estas instalaciones como centro de rehabilitación para personas con discapacidad y su reactivación como Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria.

La entrega de estas rúbricas, recogidas entre el 24 de abril y el 16 de mayo de 2026 en diferentes puntos del barrio, supone un paso al frente de la Comisión de Salud de Santa Catalina i Es Jonquet. Esta plataforma, que agrupa a más de quince entidades de la zona, denuncia que un espacio público que costó ocho millones de euros y que cuenta con recursos de vanguardia está siendo "desaprovechado" y reducido a un uso puramente burocrático.

Un servicio "de proximidad muy necesario"

Los afectados defienden que el centro Joan Crespí debe recuperar su función asistencial original para dar cobertura a las personas con problemas de movilidad del barrio y de toda Palma. La propuesta de las entidades es que este servicio trabaje en red y de manera vinculada con el Centro de Salud de Santa Catalina, cuyas instalaciones actuales se encuentran "saturadas" y con "recursos de espacio muy limitados".

Kiko Puigventós, miembro de la junta de la Asociación Barri Cívic de Santa Catalina y portavoz de la Comisión de Salud, ha expresado el sentir de los afectados durante la presentación: "Reclamamos que la Administración competente informe de la situación actual de las instalaciones en el Centro de Rehabilitación para Discapacidades en el Carrer Joan Crespí, que funciona como oficina, pero no nos hace asistencia. Pedimos su reapertura, dotación y puesta en marcha del centro para atender las necesidades asistenciales de las personas con discapacidad de los barrios próximos", ha manifestado.

Puigventós ha hecho hincapié en la necesidad de disponer de "un servicio de proximidad" conectado al centro de salud general, recordando la magnitud de un edificio que "se construyó en su momento justamente por las discapacidades crónicas" y que terminó cerrando sus puertas en el año 2020 con la irrupción de la pandemia.

Del esplendor a los despachos

La historia del centro Joan Crespí arranca en 2007, cuando fue inaugurado en la época del presidente Jaume Matas con la presencia de la Reina Sofía. Aquel estreno estuvo rodeado de una fuerte polémica, ya que años después se desveló que las instalaciones se inauguraron de forma ficticia cuando todavía estaban en obras, costando el 'teatro' unos 300.000 euros. Tras años de reorientaciones políticas y cambios de gestión, en 2017 la Conselleria de Servicios Sociales reconvirtió gran parte del espacio en oficinas. La puntilla final llegó en 2020, cuando cesó por completo la atención directa a los usuarios debido a la covid-19.

María Magdalena Guasp, otra de las afectadas presentes en la movilización y vinculada históricamente a la lucha por estos recursos -según ha manifestado- ha recordado el valor que tenía este espacio para los pacientes con grandes afectaciones motrices: "La rehabilitación es algo imprescindible para el mantenimiento de nuestra autonomía. Era un muy buen servicio, pero se interrumpió en la pandemia, y después de la pandemia se ha reconvertido en otra cosa. Ahora aquí hay oficinas que también son para atención, valoración... pero lo que es el servicio directo a las personas con discapacidad, eso ya ha desaparecido."

Jaume Matas (3º dcha.) y doña Sofía durante la inauguración del Joan Crespí. / MONTSERRAT T DIEZ

Guasp ha advertido de que el centro cuenta con una infraestructura médica excepcional —que incluye zonas de fisioterapia, hidroterapia con una piscina en el segundo piso y electroterapia— que actualmente se encuentra en desuso. "Hay gente joven que tiene discapacidades bastante importantes y gente mayor que ya tiene toda la cronificación de muchas patologías. Un equipo vinculado al centro de salud daría asistencia a mucha gente y agilizaría toda la asistencia de casos agudos, como fracturas", ha añadido.

Cita clave con la Administración

Los afectados aseguran que hasta la fecha, la respuesta de las instituciones autonómicas ha sido el silencio. Relatan que desde el año 2024, la Comisión de Salud ha registrado de forma reiterada peticiones de información y solicitudes de reapertura tanto a la Conselleria de Salud como a la de Familias, "sin obtener ninguna respuesta". Los usuarios lamentan que, ante la falta de este servicio público, "muchos pacientes se ven obligados a recurrir a la sanidad privada o, en el peor de los casos, a quedarse desatendidos en sus casas".

Sin embargo, la presión vecinal parece haber surtido los primeros efectos. Tras registrar esta misma mañana las 411 firmas ante la Presidencia del Govern, la plataforma ha recibido una convocatoria para mantener una reunión el próximo viernes 29 de mayo con el jefe de gabinete de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atenció a la Dependencia. Los vecinos esperan que este encuentro "sirva para que ambas Conselleries se pongan de acuerdo" y devuelvan al Joan Crespí la función social y sanitaria para la que fue diseñado.