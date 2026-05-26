La dimisión de parte de la directiva del GOB fue por «faltas de respeto»

Las diez integrantes de la junta directiva de la entidad ecologista GOB que dimitieron el pasado viernes, 22 de mayo, durante la celebración de una asamblea extraordinaria aseguran que lo hicieron como consecuencia de una «situación interna sostenida de confrontación, desgaste personal y falta de respeto que ha acabado haciendo insostenible la continuidad del proyecto que defendíamos» y no por «diferencias sobre la defensa del territorio o las campañas ambientales», como había trascendido.

En una nota de prensa ayer, la expresidenta del GOB, Teresa Cuennet, y las exintegrantes de la junta directiva afines a ella —Margalida Adrover Riera, Agnès Ambròs i Costa, Aina Cassanyes Roig, Sofía Domínguez Sbert, Ruth Escribano Dengra, Aurora Jhardi Massanet, Marusia López Cruz, Francisca Mas Busquets y Joana Pastor Carbonell—, informaron de que «contrariamente a algunos relatos publicados, la problemática vivida no responde a la confrontación entre dos modelos de GOB en cuanto a la defensa ambiental, territorial o las campañas sociales», y censuraron que «las personas que en el último año y medio han entrado en la junta» forman parte de un sector «crítico con nuestra gobernanza y con el proyecto transformador que habían avalado los socios y socias en anteriores asambleas generales», lo cual debilitaba, en su opinión, «el funcionamiento interno de la organización y generando una situación insostenible». Asimismo, incidieron en que su dimisión «es el resultado de recibir una actitud continuada de menosprecio, un tono agresivo y reiteradas faltas de respeto».

Expresaron además «ahora que la junta queda en las manos del sector crítico» una preocupación especial «por la situación de las trabajadoras y por la partida de cuatro profesionales en menos de un año con una larga trayectoria y un alto nivel de especialización dentro del GOB por la situación interna insostenible». Por eso, manifestaron su deseo de que tras su dimisión comience «un proceso de autocrítica para poder encarar el conflicto interno» así como para iniciar un nuevo proceso «que permita construir un GOB más adecuado y a la altura de los tiempos que corren».

Por último, agradecieron el apoyo recibido «por parte de tantos socios y socias durante estos días difíciles».