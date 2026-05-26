Cuenta atrás para la Selectividad en Mallorca: última semana de estudio antes de la PAU 2026

Los estudiantes de Mallorca afrontan ya la última semana de estudio antes de la Prueba de Acceso a la Universidad, la PAU 2026, que se celebrará en la isla los días 2, 3 y 4 de junio. Miles de jóvenes encaran unos días decisivos marcados por los nervios, los repasos de última hora y la presión de una prueba clave para acceder a los grados universitarios.

En el conjunto de España, más de 300.000 estudiantes llegan a esta recta final. Lo hacen, además, con una novedad que ha generado expectación: la posibilidad de que algunas aulas sean controladas con detectores de radiofrecuencia para evitar el uso de dispositivos no permitidos durante los exámenes.

Aun así, desde el ámbito universitario se lanza un mensaje de calma. La mayoría de los alumnos llega con más confianza tras un curso en el que han podido practicar mejor el nuevo modelo de PAU, que empezó a aplicarse el año pasado. “El alumnado está más habituado al nuevo modelo”, señala el rector de la Universidad de Almería y presidente de la comisión de asuntos estudiantiles de la CRUE, José Joaquín Céspedes.

Detectores en las aulas, pero sin alterar el ambiente

Una de las cuestiones que más comentarios está generando entre los estudiantes es el posible uso de detectores de radiofrecuencia en algunas aulas. La medida busca impedir trampas mediante dispositivos electrónicos, aunque los responsables universitarios insisten en que se aplicará tratando de interferir lo menos posible en el desarrollo normal de los exámenes.

“Lo tienen que ver con absoluta tranquilidad y con normalidad”, indica a EFE el rector de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente de la comisión sectorial TIC-Crue, José Capilla, que apuesta por buscar “el equilibrio para respetar la intimidad del estudiante”.

Capilla recuerda que solo el hecho de anunciar más medidas de control, aunque sean aleatorias, ya tiene un efecto disuasorio. Además, subraya que la nota de corte para acceder a la universidad la marca la nota del propio alumno “y es una injusticia no evitar la copia”.

Una prueba que la gran mayoría supera

Aunque la PAU se vive con enorme tensión, expertos, rectores y profesorado recuerdan que nueve de cada diez alumnos supera los exámenes. La Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad de 2024 señala que el 97 % de los alumnos supera la fase general, mientras que la nota media en España en 2025 rozó el 7 en la fase de acceso.

Después de una ligera caída en las notas de la PAU de 2025 respecto al año anterior, atribuida a la menor optatividad, desde el ámbito universitario apuntan a que este año podría haber una mejora. “Es posible que este año repunte un poco”, según las previsiones recogidas por EFE, ya que el alumnado ha enfocado su preparación a practicar exámenes con un solo modelo por asignatura.

Desde la Universidad Complutense de Madrid recuerdan que “el propio enfoque competencial favorece a quienes han trabajado de forma continuada durante el curso, por lo que no exige un cambio radical de preparación en el último momento”.

El estrés también forma parte de la Selectividad

La última semana antes de la PAU suele ser una mezcla de repasos, cansancio, dudas y nervios. Los especialistas recuerdan que sentir ansiedad en estos días es normal y que el objetivo no debe ser eliminarla por completo, sino aprender a regularla.

“Es completamente normal experimentar cierto grado de estrés y ansiedad en estas semanas. El error es interpretarla como algo negativo en lugar de entender que forma parte del proceso”, explica el psicólogo del Departamento de Orientación del Colegio Real Monasterio Santa Isabel, Ángel Ubach, en un artículo en el que resalta que “cuando el estudiante acepta esa emoción y aprende a regularla, su rendimiento mejora notablemente”.

Desde el vicerrectorado de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid también lanzan un mensaje tranquilizador: “Es importante transmitir que, aunque el formato cambia no es una prueba más difícil. La clave está en prepararla con método y tranquilidad”.

Consejos para los últimos días antes de la PAU en Mallorca

En esta recta final, los expertos recomiendan evitar los atracones de estudio y apostar por una planificación realista. Dormir bien, alternar materias y hacer pausas puede ser más eficaz que pasar la noche en vela repasando.

Estas son algunas pautas útiles para los estudiantes mallorquines antes de los exámenes del 2, 3 y 4 de junio:

Organizar bien el tiempo y estructurar las respuestas antes de escribir.

Priorizar el descanso y evitar estudiar de noche, porque puede generar bloqueos.

Planificar el estudio con objetivos realistas.

Combinar estudio, pausas y actividad física.

Utilizar técnicas de estudio activas, como tarjetas de preguntas o repetir en voz alta.

Distribuir las asignaturas en distintos días para reforzar contenidos.

Practicar técnicas de respiración y relajación en los días previos y durante los exámenes.

Estudiar en un espacio adecuado y libre de distracciones.

Cómo se estructura la PAU

La PAU mantiene dos fases: la general y la específica. En la fase general, los alumnos se examinan de asignaturas troncales como Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Filosofía y Primera Lengua Extranjera. En las comunidades con lengua cooficial, como Baleares, también se incluye el examen correspondiente. Además, el alumnado debe examinarse de una materia de modalidad del Bachillerato cursado.

La fase específica permite subir nota. En el caso de las Islas Baleares, los estudiantes pueden examinarse de un máximo de tres materias. Después, solo se tienen en cuenta las dos mejores calificaciones, que ponderan según el grado y la universidad elegidos.

Con la nota media de Bachillerato, que aporta el 60 %, la fase general y las ponderaciones de la fase específica, los estudiantes pueden alcanzar hasta 14 puntos. Desde la Complutense recomiendan escoger asignaturas que ponderen más para el grado deseado y priorizar aquellas en las que el alumno tenga mejor rendimiento.

Tres días clave para miles de jóvenes en la isla

La Selectividad vuelve a convertirse en Mallorca en una de las citas académicas más importantes del año. Para muchos alumnos será el cierre de una etapa y el inicio del camino hacia la universidad.

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La recomendación de los expertos para estos últimos días es clara: confiar en el trabajo hecho durante el curso, repasar con método, descansar y afrontar la prueba con la mayor serenidad posible. La PAU empieza el 2 de junio en Mallorca, pero la cuenta atrás ya está en marcha.