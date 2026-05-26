El Consell de Mallorca logra el respaldo del Senado para reclamar un nuevo convenio de carreteras al Gobierno central: "Llegaremos hasta donde haga falta"

La Comisión Mixta de Insularidad del Congreso y el Senado ha aprobado este martes una iniciativa para instar al Gobierno de España a firmar un nuevo convenio de carreteras con el Consell de Mallorca, una reclamación con la que la institución insular busca recuperar los fondos estatales destinados a infraestructuras viarias y situar a la isla "en igualdad de condiciones" con otros territorios insulares como Canarias. La moción ha salido adelante durante la reunión celebrada esta mañana en el Senado con los votos favorables de PP, Més per Mallorca, PNV, Coalición Canaria y Vox, mientras que el PSOE ha optado por la abstención.

El texto reclama la firma de un nuevo convenio que sustituya al liquidado en 2021 y permita recuperar los 230 millones de euros que, según el Consell, quedaron pendientes. Una cantidad que la institución mallorquina eleva hasta los 350 millones tras actualizar el coste de los proyectos previstos. La iniciativa ya había sido aprobada el pasado marzo en el pleno del Consell de Mallorca con el apoyo de PP, Vox, Més per Mallorca y El Pi, y con la abstención también entonces de los socialistas.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha asistido al debate celebrado en la Cámara Alta acompañado por el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; el director insular de Infraestructuras, Rafel Gelabert, y representantes de diferentes formaciones políticas de la isla. Antes de la comisión, Galmés ha mantenido además un encuentro con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Desde el Consell defienden que el nuevo convenio permitiría financiar proyectos para modernizar la red viaria mallorquina y mejorar la movilidad y la seguridad vial como, por ejemplo, un estudio sobre el soterramiento de la Vía de Cintura. La reivindicación toma como referencia el acuerdo firmado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con Canarias, publicado en el BOE el pasado 25 de octubre, que contempla una inversión estatal de 1.000 millones de euros hasta 2030, a razón de 250 millones anuales.

Durante su intervención en Madrid, Galmés ha asegurado que el objetivo del Consell es "llegar hasta donde haga falta para reclamar lo que pertenece a todos los mallorquines y mallorquinas". El presidente insular defendió que la financiación es "absolutamente necesaria" para afrontar los problemas de movilidad de la isla "después de dos legislaturas de inacción en materia de carreteras".

El dirigente popular también ha querido poner el acento en la imagen de unidad escenificada por varias formaciones políticas mallorquinas en el Senado. "Hemos conseguido un hecho inaudito", ha afirmado, en referencia a la presencia de representantes de PP, El Pi y Més per Mallorca - el senador Jorge Campos ha representado a Vox, socio de Galmés, en Madrid- respaldando la reclamación conjunta. "El interés general de los mallorquines está por encima de los intereses partidistas", ha añadido.

En la misma línea, la portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, ha calificado la jornada de "histórica y sin precedentes" y ha cargado contra la posición del PSOE: "Hoy Mallorca ha hablado con una sola voz gracias al liderazgo del presidente Llorenç Galmés", ha afirmado. Riera ha sostenido además que "todos los partidos, con ideologías diferentes, [han estado] unidos en Madrid para reclamar lo que es justo para Mallorca. Todos menos uno: el PSOE".

También Coalició Per Mallorca ha defendido la necesidad de recuperar el convenio y actualizar su cuantía para adaptarla al incremento de costes registrado desde 2009. Su portavoz en el Consell, Antoni Salas, ha asegurado que se trata de "una cuestión de justicia" y ha reclamado que los recursos se destinen a mejorar "la seguridad y la movilidad de todos los mallorquines".

"Una estrategia irreposnable"

Frente a ello, el PSOE ha justificado su abstención acusando al PP de utilizar la Comisión Mixta de Insularidad con fines partidistas y de plantear una propuesta centrada exclusivamente en carreteras, dejando fuera otras iniciativas vinculadas a la movilidad sostenible. El portavoz socialista en la comisión, José Hila, ha explicado que su grupo había propuesto ampliar la moción para incluir proyectos ferroviarios como el tren de Llevant o el tranvía de Palma, aunque la propuesta fue rechazada. "El PP ha culminado una estrategia política irresponsable", han señalado los socialistas en un comunicado.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha acusado además a Galmés de utilizar la reclamación del convenio para "tapar" su gestión al frente de la institución insular. "Galmés solo conoce la sostenibilidad a través de poner asfalto y más asfalto en Mallorca", ha criticado.

El PSOE ha defendido además que el Gobierno central ha incrementado de forma notable la financiación destinada a Baleares desde 2018 y ha recordado la aprobación del Régimen Especial de Baleares (REB) y del factor de insularidad. Los socialistas atribuyen el empeoramiento de la situación viaria en Mallorca no a la falta de financiación estatal, sino a "la incapacidad de gestión" del actual equipo de gobierno del Consell.

Una carta al ministro Puente

Paralelamente a la aprobación d ela moción en el Senado, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha anunciado durante la sesión del control al Govern que enviará una nueva carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para tratar de sacar adelante los convenios ferroviario y de carreteras. Mateo ha defendido la política de movilidad de su departamento, al entender que sirven para "afrontar los problemas y buscar las vías para garantizar un transporte de calidad para los residentes", y ha recriminado al PSIB que durante sus años en el Govern "ni siquiera llegaran a imaginárselo".

El conseller ha contrapuesto su trabajo con el hecho de que el Gobierno siga sin articular los convenios de carreteras y ferroviario con Baleares. "Para el PSOE somos una comunidad autónoma de segunda, y parece que a ustedes les parece bien", le ha afeado a los socialistas.

Es por ello que ha asegurado que remitirá una nueva carta a Puente, a quien se ha referido como "el ministro tuitero y faltón", para reiterarle su petición de mantener una reunión para abordar estas dos cuestiones, algo que "prometió y no cumplió" en el pasado.