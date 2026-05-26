La comandancia de la Guardia Civil de Baleares será dirigida por un general

La comandancia de la Guardia Civil pasará a ser dirigida por un general y no por un coronel como hasta ahora. Se trata de una decisión adoptada por el ministro Félix Bolaños, ratificada por el Rey Felipe, que aparece publicada en el BOE. Esta modificación organizativa no supondrá un cambio en el mando de la comandancia, sino todo lo contrario. El actual coronel Alejandro Hernández Mosquera, que llegó destinado a Baleares hace ahora casi ocho años, será ascendido a la categoría de general. Este nombramiento se aprobará en los próximos días.

El Gobierno justifica este cambio en la organización por la evolución de las necesidades operativas de Baleares, tanto en la coordinación institucional, como en la dirección para ajustar la comandancia de las islas a las circunstancias actuales.Se detalla que las islas presentan una serie de características territoriales, demográficas y operativas que se convierten en un espacio muy complejo para el desarrollo de la labor que realiza la Guardia Civil. Así, por ejemplo, se destaca el aumento de la migración irregular, que se une al fenómeno de la delincuencia organizada de especial gravedad que se asienta en Baleares. A esta dificultad se suma la elevada presión que ocasiona el constante movimiento de personas, que superan de largo a la población local, sin olvidarse de la responsabilidad que asume la Benemérita sobre tema fiscal y custodia de puertos y aeropuertos.

Así, en el BOE se detalla que la Guardia Civil se encarga de la vigilancia de cinco puertos que dependen del Estado, así como otras tres zonas portuarias que están incluidas en el espacio Schenger y tres aeropuertos internacionales.

El Gobierno también ha tenido en cuenta “la singular posición de Baleares” como destino turístico internacional y esta situación obliga a reforzar la exigencia para ofrecer una adecuada capacidad de dirección, planificación y respuesta ante las demandas de seguridad pública.

Este escenario singular de las islas, a juicio del Ejecutivo, justifica refozar las capacidades de mando de la zona de la Guardia Civil de Baleares, mediante la elevación de su nivel orgánico. Por tanto, a partir de las próximas semanas el máximo responsable de la Guardia Civil de Baleares tendrá que ser un general, como ocurre en otras zonas del país con características parecidas a las de las islas.

La comunicación oficial sobre este caso incide también que se trata una decisión organizativa, que no afectará a la población, ni tampoco a las empresas.

Cabe recordar que el actual coronel de la comandancia de Baleares, Alejandro Hernández, es uno de los mandos de la Guardia Civil que cuenta con la máxima confianza de la secretaria de estado de seguridad, la mallorquina Aina Calvo.

Hernánez, que este año cumple 61 años de edad, llegó destinado a Baleares hace ahora ocho años. Por lo tanto, conoce muy bien las características de las islas y las necesidades que precisa desde el punto de la seguridad pública. Durante este tiempo ha tenido que afrontar nuevos fenómenos, como por ejemplo la llegada masiva de migrantes a Baleares y la presencia cada vez mayor de bandas de delincuentes muy organizadas, tanto las que operan en la isla o que utilizan el archipiélago para blanquear los beneficios de los delitos que cometen.

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El hasta ahora coronel cuenta con una brillante hoja de servicios. Dedicó gran parte de su carrera a luchar contra ETA y dirigió varias de las más importantes operaciones contra la banda terrorista. También fue jefe de seguridad del palacio de la Moncloa bajo el mandato de Rajoy.