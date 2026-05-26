Alejandro Hernández, jefe de la Guardia Civil de Baleares, asciende a general

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado el ascenso a general de la Guardia Civil de Alejandro Hernández Mosquera, jefe del cuerpo en Baleares. Este ascenso no conllevará un cambio de destino, ya que el ministerio del Interior decretó la semana pasada que la Benemérita en las islas pase a estar al mando de un general. Hernández Mosquera está al mando de la Comandancia de Baleares desde enero de 2019, y con su ascenso permanecerá previsiblemente en el cargo varios años más.

El ascenso de Hernández Mosquera era un secreto a voces en la Comandancia de Baleares, y finalmente se ha hecho oficial en el Consejo de Ministros de hoy. El hasta hoy coronel ha sido nombrado general de brigada de la Guardia Civil.

Este ascenso se produce cinco días después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto que establece que la Guardia Civil de Baleares pase a estar dirigida por un general, en lugar de por un coronel, como ocurría hasta ahora. El decreto justifica la medida en "una serie de características territoriales, demográficas y operativas (...) como la intensidad y la diversidad de los servicios que se desarrollan en el archipiélago, el incremento de la inmigración irregular y la presencia de fenómenos de delincuencia organizada de especial gravedad".

De manera que, según todas las previsiones, Alejandro Hernández Mosquera se mantendrá al mando de la Comandancia de Baleares con el nuevo rango de general, y con el apoyo de un nuevo coronel todavía por nombrar. Esta circunstancia permitirá también al nuevo general postergar varios años su pase a segunda actividad, que estaba previsto como coronel a finales de este año.

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La carrera profesional del general Hernández Mosquera comenzó a finales de los años 80 como jefe del puesto de la Guardia Civil de Vilanova i la Geltrú. Desde entonces pasó por los Servicios Especiales de Información, fue coordinador de seguridad de la embajada española en Colombia, jefe de Información de la Guardia Civil, enlace de la Guardia Civil en la UCLAT (Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista), agregado del ministerio del Interior en la embajada de Senegal, y jefe del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno con Mariano Rajoy. Desde enero de 2019 está al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares.