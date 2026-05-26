Air Europa ya permite comprar billetes de avión y hacer el ‘check-in’ directamente desde WhatsApp

Air Europa ha activado un nuevo canal de WhatsApp desde el mes de abril con el que los clientes pueden buscar vuelos, adquirir billetes de avión, consultar el estado de sus reservas, realizar el ‘check-in’ y resolver dudas con un asesor, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, el usuario debe conectar con el número del canal, el 911 401 501, desde donde recibirá atención tanto en español como en inglés.

Una vez abierto el chat, podrá realizar una navegación por temas de interés a través de menús, mantener consultas por texto libre o dialogar directamente con un asesor.

Compra de billetes desde el chat

Así, los clientes pueden buscar vuelos y completar el proceso de compra de billetes a través de WhatsApp.

Por ahora, quedan excluidas algunas operaciones, como la adquisición de asientos para recorridos con varias conexiones, el canje de Millas Suma o el uso de códigos promocionales.

Una vez confirmada la operación, el cliente recibirá la reserva directamente en el hilo de la conversación y podrá descargarla en su aplicación habitual de ‘wallet’ o cartera digital.

Gestión de reservas y servicios adicionales

Desde este canal también será posible consultar el estado de la reserva, incluidos los detalles del itinerario, los servicios asociados, los pasajeros incluidos o las condiciones de la tarifa.

De igual manera, los clientes podrán realizar el ‘check-in online’, completar pagos pendientes o incluir en su billete servicios adicionales.

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