El verano se adelanta en Mallorca alcanzando temperaturas de hasta 36 grados

El fin de semana en Mallorca ha estado marcado por un sol radiante. Ambos días ofrecieron un tiempo ideal para ir a la playa y bañarse. Para muchos residentes, probablemente fue el primer auténtico fin de semana de playa del año. Muchos también se animaron a meterse en el agua, con temperaturas del mar de entre 20 y 23 grados.

El comienzo de la semana trae buenas noticias: el verano seguirá en la isla. Este lunes (25/5) apenas se verán nubes en el cielo. Soplará una ligera brisa del noreste. Llucmajor, Inca, Sa Pobla y Porreres, por ejemplo, superarán ese día la barrera de los 30 grados. Para la capital balear se prevén 29 grados. Por la noche, las temperaturas se mantendrán en valores de dos cifras en toda la isla: 15 grados en Palma y 13 en Sa Pobla.

Las temperaturas suben ligeramente

El martes (26/5) las temperaturas volverán a aumentar ligeramente en algunas zonas. Los valores más altos se registrarán en Porreres y Llucmajor, con 32 grados. También Inca, Santa María del Camí y Sineu superarán los 30 grados, alcanzando los 31. Palma se quedará nuevamente “solo” en 29 grados. La misma máxima se espera también en Sa Pobla y Pollença.

El sol volverá a ser claramente el protagonista del cielo. El viento seguirá soplando desde el noreste.

El miércoles (27/5) será muy similar al día anterior. Inca y Porreres encabezarán la lista de temperaturas máximas con 32 grados. Las zonas más frescas serán Andratx y Santanyí, con 27 grados. Solo aparecerán algunas nubes aisladas durante la mañana; por la tarde volverá a imponerse el sol radiante.

Las temperaturas seguirán subiendo

De cara al jueves (28/5), las temperaturas volverán a aumentar ligeramente. En algunos lugares, como Sineu, Porreres o Inca, se alcanzarán hasta 34 grados. Palma también superará entonces la barrera de los 30 grados, con una máxima prevista de 31 grados para la capital balear.

Durante la noche hará bastante más calor que en los últimos días. Para Palma, por ejemplo, la AEMET prevé 18 grados. Así que ya se pueden guardar las mantas gruesas en el armario.

Para el viernes (29/5), la AEMET incluso pronostica 36 grados en Santa María del Camí. El día previo al fin de semana será así el más caluroso de la semana. En Llucmajor y Porreres se esperan 35 grados.

En cuanto a las temperaturas nocturnas, Palma registrará por primera vez 20 grados durante la noche. En otras zonas se prevén entre 15 y 18 grados.

Temperatura del agua al comienzo de la semana: entre 22 y 23 grados

En la Playa de Palma se esperan temperaturas del agua de entre 22 y 23 grados al inicio de la nueva semana. Un poco más al oeste, en la popular playa natural de es Trenc, también se prevén entre 22 y 23 grados a comienzos de la semana.

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Asimismo, en Cala Agulla, situada en el popular destino turístico de Cala Ratjada, frecuentado por muchos alemanes, el agua tendrá temperaturas que invitan a darse un baño.