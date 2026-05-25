Turismo
El comercio de Mallorca recurre a los universitarios para completar sus plantillas estivales
El sector admite que no puede competir con los salarios y las propinas turísticas pero sí en calidad de vida y estabilidad
«Nosotros no vamos a poder competir nunca en salarios con el sector turístico, pero sí en calidad de vida y estabilidad laboral», esgrime la presidenta de la patronal de comercio Afedeco, Joana Manresa, que admite el serio problema que su sector sufre cada verano ante la fuga de parte de sus empleadoshacia la restauración o los establecimientos de alojamiento. Una solución que se está adoptando es la de incorporar durante el periodo estival a muchos universitarios que buscan mejorar su situación económica durante esos meses y que desean tener también tiempo libre y no un trabajo intensivo.
Manresa admite que el hecho de estar formando a trabajadores durante la temporada baja para que luego se vayan para incorporarse a empresas turísticas durante el verano supone un serio problema para la actividad comercial, especialmente en el caso de la rama de alimentación cuya demanda se multiplica en las zonas turísticas durante esos meses del año. Y ello a pesar de que luego muchos buscan regresar durante el periodo invernal.
La presidenta de Afedeco reconoce que los salarios de su sector no pueden competir con los de otro en los que las retribuciones han aumentado durante los últimos años de una forma que no tiene parangón en otras actividades (pese a que en 2026 la subida acordada para el comercio es de un 4,5% frente al 4% de la hostelería), pero muy especialmente porque en tiendas y cadenas de alimentación el factor de las propinas no existe, siendo en opinión de Manresa uno de los que marca las mayores diferencias.
Calidad de vida
Admitiendo ese problema, Joana Manresa defiende el atractivo que la actividad comercial puede tener para muchas personas que prefieren apostar por la calidad de vida gracias a unos horarios mucho menos intensivos y en franjas que permiten conciliar con mucha más facilidad respecto a los que se dan en la restauración o en el ocio nocturno.
A ello suma que el empleo que se ofrece tiene una mayor estabilidad y garantiza unos ingresos a lo largo de todo el año.
Pero una vez que se ha hecho muy difícil atraer personal desde la península debido al coste de la vivienda balear, la solución que se está adoptando es la de recurrir a estudiantes durante los periodos en los que no hay clases.
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