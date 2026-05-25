Sindicatos y patronales acercan posturas, aunque se mantiene la convocatoria de huelga de las 'escoletes' para el 2 de junio

Paso al frente de la administración autonómica para intentar desbloquear el conflicto laboral de la educación infantil de 0 a 3 años en Baleares, aunque con las espadas aún en alto. La Conselleria de Educación y Universidades, junto a la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha logrado arrancar un compromiso a las patronales del sector -CECEIB y PIMEM- y a los sindicatos STEI, UGT y CCOO para establecer un calendario inmediato de negociación con dos citas clave: una previsiblemente este mismo viernes y otra el próximo 8 de junio. Sin embargo, este principio de acuerdo no ha sido suficiente para desactivar las medidas de presión, ya que los sindicatos han advertido de que la huelga general del sector convocada por la Xarxa03 para el próximo 2 de junio se mantiene de momento en pie.

Antes de que se iniciara la reunión formal, una veintena de representantes, delegados sindicales y educadoras se han concentrado a las puertas de Educación. Los manifestantes han portado una pancarta bajo el lema "Por un convenio autonómico de educación infantil. Dignificación de la enseñanza 0-3, ¡ya!". Con esta movilización, las organizaciones han querido visibilizar el malestar de un colectivo que denuncia un retraso de seis meses en los compromisos pactados el pasado verano para las escoletes externalizadas de Palma, un bloqueo que les ha llevado a plantear el paro del día 2.

La portavoz de CCOO, Pepa Ramis, ha explicado ante los medios que los sindicatos "presuponen" que la cita de este lunes debe servir para que la administración autonómica ejerza una labor de "mediación" efectiva. Ramis ha recordado que ya en noviembre solicitaron la intervención de la Conselleria de Trabajo para impulsar un acercamiento con las patronales, "pero parece que hasta hoy no se ha dado el contexto adecuado". La representante sindical ha apuntado que la expectativa es abordar el "incumplimiento" de la patronal, lo que a su vez permitirá debatir de forma regulada sobre las ratios o las mejoras salariales. "Llevamos seis meses de retraso, dado que en un primer momento las patronales pensaban que tenía que haber un convenio autonómico y después han dado marcha atrás", ha criticado.

En una línea similar se ha pronunciado la representante de UGT, Azahar Tortonda, quien ha mostrado su confianza en que exista "voluntad de negociar por parte de las patronales". Tortonda ha valorado positivamente la implicación del Ejecutivo balear al afirmar que "el hecho de que la administración nos haya convocado nos hace pensar que tienen voluntad de mediación". Asimismo, ha subrayado que la parte social acude "más que predispuesta" a negociar y ha expresado su deseo de que las empresas manifiesten "esta misma voluntad de llegar a consensos y acuerdos".

Equiparación salarial

A mitad del encuentro, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha comparecido ante los medios para avanzar la propuesta técnica de su departamento: actualizar los módulos de los conciertos de los centros no integrados de Educación Infantil. El objetivo de esta medida es elevar los salarios de las educadoras de estos centros, que actualmente presentan las retribuciones más bajas del sector, para equipararlas con las de sus homólogas de la concertada integrada.

Vera ha detallado que el foco del conflicto se concentra en los centros no integrados, que son aquellos que disponen exclusivamente de aulas de 0-3 o 0-6 años. "Ahí es donde tenemos una descompensación, porque estas trabajadoras no se guían por el convenio siete de la concertada sino por el convenio 13, el nacional. Son las que en este momento tienen tablas salariales muy bajas en comparación con el resto", ha especificado el conseller.

La hoja de ruta planteada por Educación pasa por convocar formalmente a sindicatos y patronales a la Mesa de la Concertada para negociar dicha actualización de los módulos de conciertos, lo que se empezará a materializar en las citas calendarizadas. "De esta manera, este colectivo, que es el que se siente perjudicado, lo equipararemos con el resto de colectivos", ha defendido Vera. Aunque no se ha concretado el número exacto de trabajadoras afectadas, el conseller ha estimado que existen unas 333 aulas en la comunidad autónoma que cumplen con estas características.

Según el responsable de Educación, los sindicatos han dado el visto bueno a negociar esta posible medida. "He visto un talante negociador por ambas partes. Pero hay cosas que dependen de la patronal, la Conselleria solo puede hacer de árbitro", ha matizado Vera, remitiendo cualquier avance posterior sobre el convenio autonómico a la Conselleria de Trabajo.

Acuerdo de mínimos con la vista puesta en las movilizaciones

Tras tres horas de debate a puerta cerrada, los representantes de las patronales, de los sindicatos y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, han comparecido conjuntamente para confirmar el desbloqueo institucional del calendario de negociación.

El gran logro de la jornada ha sido el consenso para sentarse a trabajar de manera inmediata, fijando los encuentros de este viernes con Educación y del 8 de junio en la conselleria de Trabajo por el convenio autonómico como los pilares para definir el futuro marco normativo y salarial de la primera infancia en las islas. No obstante, el mantenimiento de la convocatoria de huelga para el 2 de junio funcionará como una medida de presión sobre la mesa. "Es una lástima que no se desconvoquen los paros. Lo hemos pedido, pero no podemos meternos, es un derecho que tienen. A pesar de ello creo que el mensaje de todos hoy es que avanzaremos", ha concluido Cabrer.