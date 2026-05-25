El PP reivindica el liderazgo reforzado de Prohens mientras PSOE y Més denuncian que ha convertido Baleares en "un decorado turístico"

El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha reivindicado este lunes el momento político que atraviesa el partido tras el Congreso del Partido Popular de Baleares celebrado este fin de semana y ha defendido el acuerdo alcanzado con Vox para sacar adelante la ley de simplificación administrativa que se votará definitivamente este martes en el Parlament.

Sagreras ha asegurado que el cónclave popular ha servido para consolidar el liderazgo de Marga Prohens y ha afirmado que el PP balear atraviesa el momento de mayor cohesión interna de su historia. "Podemos afirmar que tenemos el Partido Popular de Baleares más unido de la historia", ha señalado. El dirigente popular ha destacado que el proceso congresual ha culminado la renovación de todas las juntas locales e insulares del partido y también de su estructura autonómica. Según ha defendido, el Congreso ha evidenciado no solo un partido "más unido que nunca", sino también "más motivado que nunca".

Sagreras incluso ha llegado a afirmar que el PP es actualmente "el único partido motivado y unido de Baleares" y ha evitado entrar en la situación interna del resto de formaciones políticas, aunque ha deslizado que ninguna atraviesa una estabilidad comparable a la de los populares. El portavoz parlamentario ha subrayado además que el liderazgo de Prohens se ha reforzado durante el Congreso gracias a un proyecto político que ha definido como "centrado" y "pegado a la realidad de los ciudadanos". "Tenemos el partido que más se parece a los ciudadanos de Baleares", ha afirmado.

Defensa de la ley de simplificación

Gran parte de la comparecencia de Sagreras se ha centrado en la ley de simplificación administrativa que el Parlament aprobará previsiblemente este martes con los votos de PP y Vox. El portavoz popular ha defendido que el texto ha sido "enriquecido" durante su tramitación parlamentaria mediante enmiendas pactadas entre ambos grupos, aunque también ha destacado que se han incorporado transacciones con el PSOE.

El portavoz popular ha defendido la eliminación del impuesto de actos jurídicos documentados para menores de 30 años y la reducción del gravamen para menores de 36 años. Asimismo, ha resaltado la bonificación del 50% del impuesto de actos jurídicos documentados para viviendas de precio limitado y las deducciones previstas para propietarios que congelen el precio del alquiler. Según ha explicado, estas medidas pretenden incentivar el acceso a la vivienda y favorecer que los arrendadores mantengan precios contenidos en un contexto marcado por el encarecimiento del mercado inmobiliario.

Sagreras también ha confirmado que el pleno aprobará este martes algunas de las principales exigencias de Vox incorporadas al pacto presupuestario para 2025. Entre ellas, ha citado la exigencia de tres años de residencia para poder acceder a determinadas ayudas sociales, como las destinadas a emancipación o la renta social garantizada. Además, ha defendido la eliminación del requisito lingüístico para cubrir plazas docentes de muy difícil cobertura. El dirigente popular ha argumentado que estas medidas responden a "problemas reales existentes" en Baleares y ha insistido en que permitirán cubrir plazas educativas que actualmente resultan imposibles de ocupar.

El PSOE, contra Prohens

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha cargado duramente contra la ley de simplificación administrativa impulsada por el Govern y ha asegurado que el pleno de este martes estará marcado por la aprobación de un paquete legislativo que, a su juicio, representa "retrocesos sin consenso" en materias clave como vivienda, territorio, lengua o función pública.

Negueruela ha acusado a la presidenta del Govern de mantener una estrategia basada en "decir una cosa y hacer exactamente la contraria o no hacer nada". El dirigente socialista ha centrado buena parte de sus críticas en las políticas turísticas y territoriales del Ejecutivo autonómico. Según ha denunciado, el Govern habla de "contención" turística mientras Baleares tiene "más turismo que nunca", con unas carreteras "peores que nunca" y sin medidas reales para frenar la saturación.

Negueruela ha acusado además al PP de haber eliminado la moratoria turística y de impulsar cambios normativos que facilitarán el crecimiento del alquiler vacacional incluso en fincas plurifamiliares. También ha criticado que la nueva normativa permita ampliar determinados establecimientos turísticos, incluidos albergues orientados al mercado vacacional. "Tenemos unas islas que se están convirtiendo cada vez más en un decorado turístico", ha afirmado el portavoz socialista, que ha alertado del aumento de la presión sobre las infraestructuras y la movilidad.

En materia de vivienda, Negueruela ha asegurado que Baleares atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente por el encarecimiento del alquiler y de la compra de vivienda. "Nunca estas islas han tenido el alquiler tan alto ni el precio de la primera vivienda tan alto", ha afirmado. El dirigente socialista ha acusado además al Govern de favorecer procesos especulativos sobre el suelo y de facilitar que grandes empresas y fondos acumulen cada vez más viviendas. También ha cargado contra el programa Alquiler Seguro y ha asegurado que el Ejecutivo pretende ahora "financiar a grandes fondos en la adquisición de viviendas".

Duras críticas de Més

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha realizado este lunes una durísima enmienda a la gestión de la presidenta del Govern, Marga Prohens, al considerar que, tras tres años de legislatura, Baleares se ha convertido en "un país donde es más difícil acceder a la vivienda, más turistizado y más desprotegido territorialmente".

Dos días después de que Prohens fuera reelegida como presidenta del PP de Baleares, Apesteguia ha dibujado un balance crítico del Ejecutivo autonómico y ha situado el deterioro del acceso a la vivienda, la saturación turística, la presión sobre las infraestructuras y las reformas lingüísticas impulsadas por el PP y Vox como los principales símbolos de la legislatura. El dirigente ecosoberanista ha asegurado que la ciudadanía debe hacerse una pregunta muy concreta sobre el estado actual de las Islas: si después de tres años de presidencia de Prohens es "más o menos fácil acceder a una vivienda", si los pueblos y ciudades están "más o menos turistizados" o si es más sencillo desplazarse por unas carreteras y un transporte público que ha descrito como "colapsados".

Para el portavoz de Més, la respuesta ha sido claramente negativa porque, según ha afirmado, el Govern ha contribuido a consolidar un modelo económico todavía más dependiente del turismo y más agresivo con la calidad de vida de los residentes. "Vivimos en un país donde es más difícil acceder a la vivienda, donde la economía está más turistizada y eso ha hecho empeorar la calidad de vida de los residentes", ha denunciado.

Apesteguia ha sostenido además que el Ejecutivo autonómico ha favorecido un proceso de degradación territorial y social que ha expulsado progresivamente a la población local de determinados espacios urbanos y comerciales. En su intervención, ha descrito una realidad marcada por la sustitución del comercio tradicional por negocios orientados al visitante y por la sensación creciente de que muchos ciudadanos "se sienten extraños en su propia tierra".

El dirigente de Més ha vinculado esta evolución a las políticas urbanísticas y económicas del Govern, antes de insistir en que "lo único" que ha hecho el Ejecutivo balear ha sido "bajar impuestos a los más ricos" y "desproteger el territorio", mientras se han intensificado los problemas derivados de la saturación turística.

Apesteguia ha mostrado además muy pocas esperanzas respecto al último tramo de legislatura y ha augurado nuevos conflictos políticos derivados del acuerdo parlamentario entre PP y Vox. "Nos queda poca esperanza de que el año que queda de legislatura sirva para revertir esta situación", ha afirmado, antes de advertir de que "seguramente se cometerán todavía más ataques al territorio, a los derechos sociales y al catalán". El portavoz ecosoberanista ha relacionado además el endurecimiento del discurso del Govern con la pugna política existente en la derecha por el espacio electoral. Según ha sostenido, la legislatura evolucionará hacia "más inestabilidad y más competición" dentro del bloque conservador.

Críticas al pacto lingüístico entre PP y Vox

Gran parte de la intervención de Apesteguia se ha centrado en las modificaciones legislativas pactadas entre PP y Vox en materia lingüística y de función pública. El dirigente de Més ha acusado al Govern de desmontar de facto partes esenciales de la Ley de Normalización Lingüística y ha denunciado la contradicción entre el discurso oficial del Ejecutivo y las reformas que previsiblemente aprobará el Parlament. "Se ha dicho que la línea roja era mantener la Ley de Normalización Lingüística, cuando precisamente mañana se modificarán expresamente algunos de sus artículos", ha afirmado.

Apesteguia ha alertado de que las nuevas medidas permitirán ampliar las plazas de funcionarios que podrán ser cubiertas sin acreditar conocimientos de catalán y ha denunciado que el requisito lingüístico ha quedado gravemente debilitado en la práctica. También ha criticado la eliminación de determinados límites temporales en plazas interinas y ha asegurado que el nuevo redactado legal vacía de contenido varias obligaciones lingüísticas previstas en la legislación autonómica.

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Desde el punto de vista jurídico, el portavoz de Més ha defendido que las modificaciones impulsadas por PP y Vox prevalecerán sobre normas anteriores por el principio de jerarquía temporal de las leyes. Por ello, ha avisado de que podrían abrirse escenarios de inseguridad jurídica e impugnaciones en futuras convocatorias públicas. Apesteguia ha llegado incluso a plantear un ejemplo concreto sobre posibles oposiciones convocadas con requisito de catalán. "Si se presentara gente que impugnara ese requisito, ¿qué norma acabarían aplicando?", se ha preguntado.