Més pide explicaciones a IB3 por convocar una plaza de subdirector de Informativos sin exigir el título de catalán

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias a la dirección general de IB3 por la convocatoria de una plaza de subdirector de Informativos que, según denuncia la formación ecosoberanista, no exige ni conocimientos de catalán ni una titulación específica en Periodismo.

Las iniciativas, registradas este lunes en el Parlament, hacen referencia a una convocatoria publicada en el BOIB el pasado 23 de mayo para cubrir una plaza de Subdirector de Informativos para la Dirección de Contenidos Informativos de IB3. Según denuncia Més, las bases permiten acceder al puesto con "cualquier título de licenciatura o grado universitario equivalente", sin exigir estudios relacionados con comunicación o periodismo.

Apesteguia ha preguntado directamente "en base a qué razón" se exime a esta plaza del requisito de una titulación específica en Periodismo o equivalente. Además, el diputado ecosoberanista cuestiona si el director general de IB3 considera que "no se debe garantizar que el subdirector de informativos esté titulado" en una materia vinculada al trabajo que deberá desarrollar.

En otra de las preguntas registradas, Més plantea si podría darse la circunstancia de que finalmente fuera seleccionado un candidato sin estudios de Periodismo mientras se descarta a aspirantes que sí dispongan de esa titulación.

Críticas por no exigir conocimientos de catalán

La formación ecosoberanista también ha puesto el foco en la ausencia de un requisito lingüístico obligatorio para acceder al puesto directivo de IB3. En tres nuevas preguntas parlamentarias, Apesteguia critica que la convocatoria no garantice el conocimiento de catalán pese a tratarse de la lengua propia de Baleares y de la lengua habitual de los informativos de la radiotelevisión pública autonómica.

El portavoz de Més pregunta directamente "en base a qué normativa" se exime esta plaza del requisito lingüístico. También interpela al director general de IB3 sobre si considera que "no se debe garantizar" que el subdirector de Informativos conozca la lengua en la que se elaboran los contenidos informativos de la cadena pública.

Més ironiza incluso con la posibilidad de que el futuro responsable de Informativos no entienda catalán. "Si no los entiende, ¿se le subtitularán, doblarán o traducirán?", plantea la iniciativa parlamentaria. Finalmente, Apesteguia también pregunta si podría ocurrir que se descartara a candidatos capaces de acreditar documentalmente su conocimiento de catalán y acabara siendo elegido alguien que no pudiera garantizarlo.