Mallorca cantará ‘La Balanguera’ este viernes: horarios en escuelas y pueblos donde se celebra la cantada simultánea
La Obra Cultural Balear convoca una cantada simultánea del himno de Mallorca este viernes 29 de mayo, con actos al mediodía en escuelas, institutos y la UIB y por la tarde en plazas de todos los municipios de la isla
Mallorca cantará este viernes ‘La Balanguera’ de punta a punta. La Obra Cultural Balear (OCB) ha organizado una gran cantada simultánea del himno de Mallorca para conmemorar el centenario de su estreno musicado, con una doble convocatoria: una primera cita en los centros educativos, al mediodía, y otra por la tarde en plazas y espacios públicos de todos los municipios de la isla.
La iniciativa quiere convertir el viernes 29 de mayo en una jornada popular y participativa alrededor de uno de los símbolos culturales más reconocibles de Mallorca, himno oficial de la isla desde 1996. La OCB ha hecho un llamamiento a escuelas, institutos, la UIB, corales, bandas de música, entidades y ciudadanía para que se sumen a la cantada.
Horarios de la cantada de ‘La Balanguera’ en Mallorca
La jornada tendrá dos momentos principales:
- 12.00 horas: cantada en centros educativos: la OCB ha invitado a escuelas, institutos y la UIB a salir a los patios o espacios comunes para cantar ‘La Balanguera’ con la participación de alumnado y profesorado. La propuesta cuenta con la colaboración de FAPA Mallorca.
- 20.00 horas: cantada popular en pueblos y ciudades: la segunda gran cita, en plazas y espacios públicos de Mallorca. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y se celebrará de forma simultánea en los municipios de la isla.
Consulta aquí todos los pueblos que participan y las actividades organizadas en cada uno de ellos.
Dónde consultar las actividades
La OCB ha habilitado una página específica del proyecto con un mapa de actividades y puntos de encuentro para consultar las convocatorias previstas en cada municipio. En ese espacio se pueden ver las adhesiones, actos organizados y lugares donde se cantará ‘La Balanguera’.
La entidad también ha compartido recursos para facilitar la participación, como la letra del himno, materiales gráficos, grabaciones y partituras.
Más de 200 centros educativos
La convocatoria educativa ha tenido una amplia respuesta. Según la OCB, más de 200 centros educativos ya han confirmado su participación en la cantada de las 12.00 horas. La iniciativa se plantea también como una oportunidad para trabajar en las aulas la figura de Joan Alcover, la música de Amadeu Vives y el valor cultural de ‘La Balanguera’.
Consulta aquí todos los centros educativos que participan en la cantada.
Por qué se canta ahora ‘La Balanguera’
La fecha no es casual. La cantada se celebra el 29 de mayo de 2026, justo cuando se cumplen 100 años del estreno musicado de ‘La Balanguera’. El poema de Joan Alcover, con música de Amadeu Vives, se interpretó por primera vez el 29 de mayo de 1926 en el Palau de la Música de Barcelona.
Un siglo después, la OCB quiere que el himno vuelva a sonar de forma colectiva en toda Mallorca, en una celebración abierta a centros educativos, entidades culturales, agrupaciones musicales y vecinos.
La OCB recomienda consultar el mapa de actividades para comprobar el punto exacto de cada municipio y las posibles convocatorias locales.
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