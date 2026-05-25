El juez ordena la apertura de juicio oral contra el presidente del Consell de Ibiza por el caso La Vida Islados

El caso de La Vida Islados avanza hacia juicio. El juez de la Sección de Instrucción plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Ibiza, Rubén Ortega Cotarelo, ha acordado la apertura de juicio oral contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por la tramitación y adjudicación de la campaña de promoción turística impulsada durante la pandemia del covid y por las presuntas presiones denunciadas por la interventora Marian Tur Díaz, según el auto judicial a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza.

La causa será enjuiciada por la Audiencia Provincial de Baleares, que atribuye al procedimiento presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, coacciones y lesiones psicológicas. La resolución se centra en dos bloques: la adjudicación del contrato a la empresa Fuera de Escena SL en 2020 y las interacciones que pudieron producirse entre Marí y Tur en el contexto de su posible nombramiento como interventora y de las discrepancias surgidas por los presupuestos de 2020 y por el expediente de La Vida Islados.

El auto precisa que no se juzga la utilización del procedimiento de emergencia en sí, sino la forma concreta en la que se adjudicó el contrato. La decisión llega después de que el juzgado diera traslado a la defensa de Marí para que presentara su escrito en el plazo de diez días. El propio presidente del Consell confirmó a este periódico que pedirá su “libre absolución”, una petición que va en la línea de la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal mantiene que no aprecia delito. Ya había solicitado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa y, posteriormente, presentó conclusiones absolutorias. En su escrito sostiene que de los hechos descritos no se desprende ilícito penal, que no hay delito y que, por tanto, no procede imponer pena alguna. También afirma que no ha quedado acreditado que Marí decidiera de forma arbitraria, injusta o perjudicial para el erario público la adjudicación de la campaña.

Acusaciones de Marian Tur

En relación con Marian Tur, la Fiscalía descarta que se haya acreditado que el presidente le hablara de forma humillante o denigrante o que le exigiera actuar de manera arbitraria en relación con los presupuestos o con el expediente de La Vida Islados.

Pese a la posición del Ministerio Público, el procedimiento sigue adelante por las acusaciones. El PSOE, personado como acusación popular, pide condenar a Marí por prevaricación y tráfico de influencias. Reclama 12 años de inhabilitación por el primer delito y, por el segundo, un año de prisión, multa e inhabilitación especial de siete años. La acusación particular de Marian Tur va más allá y atribuye al presidente delitos de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y lesiones psíquicas por los que reclama una indemnización mínima de 80.000 euros.

El juez, no obstante, rechaza por ahora imponer la fianza de 90.000 euros solicitada por la acusación particular, al considerar que los posibles daños psicológicos y su origen deberán valorarse en el juicio oral. El presidente del Consell insiste en que el proceso responde a una “persecución política” y recuerda que otros investigados ya salieron de la causa sin que esas decisiones fueran recurridas.