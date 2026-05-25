El Govern busca emprendedores para que los negocios no cierren porque no existe un relevo

Decenas de pequeñas empresas de Baleares afrontan su proceso de desaparición, no porque no sean rentables, sino porque no encuentran una persona que pueda continuar con la actividad comercial. El problema de falta de un relevo generacional es cada vez más grave y para afrontar esta situación el Govern, a través de la conselleria de empresa, que dirige el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro, ha creado una línea de ayudas económicas para promover la continuidad de estas empresas de las islas. El Ejecutivo ayudará en los procesos de este cambio generacional, financiando todo el gasto burocrático que supone hacerse cargo de un nuevo negocio, así como un asesoramiento informático para dar un mejor rendimiento a la empresa. Esta subvención no incluye el pago del traspaso que, en muchas ocasiones, el propietario de la empresa exige para ceder el testigo del negocio.

El conseller ha presentado este proyecto precisamente delante de un antiguo comercio de Palma, que hace ya más de un año que anunció su traspaso por el problema generacional. Se trata de la mercería La Veneciana, en la calle Ample de la Mercé, de Palma. Sus propietarios están buscando a alguien que quiera continuar con la tienda, porque si no lo encuentran no les quedará mas remedio que cerrar. Si ello pasara se cerraría una tienda que se abrió hace casi 80 años y que se representa una de las mercerías más populares de la ciudad.

Sáenz de San Pedro detalló que el principal objetivo de esta ayuda económica es evitar el cierre de estos comercios, ya que muchos de ellos son emblemáticos y forman parte de la historia económica de las islas. La subvención permitirá a autónomos o propietarios de pequeñas empresas afrontar los gastos de los trámites administrativos y la posterior modernización del negocio. “Hasta ahora ofrecíamos asesoramiento y acompañamiento a este proyecto generacional a través del programa Ibrelleu, pero ahora añadimos estas ayudas económicas”, señaló el conseller.

Pere Arbona, dueño de la mercería La Veneciana / J.F.M.

El montante de esta subvención suma 100.000 euros. La convocatoria exige una serie de condiciones para acceder a esta ayuda, que se limita a 12.000 euros para cada emprendedor que se interese por continuar con uno de estos negocios.

En concreto, la convocatoria cuenta con dos líneas. La primera se dedica a financiar las actuaciones y gastos derivados de la transmisión de la propiedad del negocio. La otra servirá para financiar un plan estratégico de modernización que se basará en la tecnología digital, junto a la mejora de la gestión y de la comunicación.

Los beneficiarios de estas ayudas deben disponer de un comercio, una empresa de servicios o una industria que desarrolle su trabajo en Baleares. Además, el nuevo empresario debe de estar de manera permanente en su nuevo negocio. Los comercios o las industrias que realizarán este proceso de cambio generacional deben tener una antigüedad mínima de quince años. La causa de la transmisión tiene que ser por jubilación o por la muerte del propietario. También se contempla la desaparición del negocio. El periodo máximo para solicitar la ayuda se establece hasta el próximo día 24 de agosto.

Desde que se puso en marcha este programa, la Conselleria ha atendido a 340 empresarios. De ellos, 140 son negocios cuyo propietario ha decidido cederlo, pero no tiene a nadie que recoja el relevo. Los 200 restantes son emprendedores, que se han interesado por adquirir un determinado negocio. En estos momentos se están tramitando unos 20 procesos de cesión de la empresa. Los emprendedores podrán utilizar este dinero para financiar el coste de la cesión de la empresa y el asesoramiento tecnológico.

Noticias relacionadas

Pere Arbona, propietario junto a su hermana de la mercería La Veneciana, ha explicado que el negocio ha contado con tres generaciones, pero que ahora no hay ningún familiar que desee hacerse cargo de la tienda. Por ello, hace más de un año que están intentando traspasar el negocio y si bien muchas personas se han interesado por el tema, de momento no ha cuajado ninguna de las negociaciones. Por ello, Arbona señaló que la iniciativa del Govern es una buena oportunidad para que le encuentre a algún emprendedor dispuesto a continuar con la mercería, que se abrió hace 80 años y por la que han trabajado su abuelo y después su padre. El comerciante aseguró que su negocio es rentable, ya que es de las pocas merecerías tradicionales que todavía continúa abierta en Palma, pero necesita mucha implicación porque el trabajo que requiere es muy intenso.