Qué garrapatas hay en Mallorca y qué enfermedades pueden transmitir

Las garrapatas son unas auténticas supervivientes. Estos pequeños chupadores de sangre existen desde hace más de 100 millones de años, cuando los dinosaurios todavía caminaban sobre la Tierra. Que en Mallorca hay varias especies autóctonas se sabe desde hace tiempo. Sin embargo, esta primavera da la impresión de que la población de garrapatas ha aumentado o, al menos, de que estos parásitos están entrando más en contacto con las personas. Basta preguntar en el entorno cercano para que, tarde o temprano, alguien cuente que ha sufrido una picadura.

Aunque Mallorca no es considerada una zona de alto riesgo, como sí ocurre con amplias áreas del sur de Alemania o de Austria, en la isla también hay garrapatas capaces de transmitir enfermedades peligrosas. Para valorar el riesgo, Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, ha hablado con el experto en insectos Miguel Ángel Miranda, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que estudia de cerca estos parásitos. Miranda no ha detectado que en los últimos años se haya producido un aumento de la población de garrapatas en Mallorca. “Al menos no podemos demostrarlo con datos. Lo que sí ha cambiado en los últimos años es que la gente está más en contacto con la naturaleza”, explica.

El experto piensa sobre todo en el aumento de excursionistas, senderistas, ciclistas o corredores de montaña. “A eso se suma que, debido al precio de la vivienda, cada vez más personas viven fuera de los núcleos urbanos, en zonas rurales, donde es más fácil entrar en contacto con las garrapatas que en entornos urbanos”, apunta. En conjunto, los habitantes y visitantes de Mallorca están hoy más expuestos que antes a estos parásitos.

Qué garrapatas hay en Mallorca

Miranda ha identificado principalmente tres tipos. La especie más frecuente con diferencia en la isla es la llamada Hyalomma, conocida también como garrapata gigante. En Mallorca se encuentran dos subespecies: Hyalomma lusitanicum y Hyalomma marginatum. Ambas llaman la atención por su tamaño. En especial, la Hyalomma marginatum puede alcanzar hasta dos centímetros de longitud cuando está llena de sangre. La garrapata gigante también se reconoce fácilmente por sus patas con franjas claras y oscuras.

“Tienen una característica que no presentan otras garrapatas: persiguen activamente a sus huéspedes durante varios metros y, además, se desplazan con mucha más rapidez que otras especies”, explica Miranda. Las garrapatas del género Hyalomma, a diferencia de otras, tienen ojos, lo que les permite orientarse mejor que sus parientes.

Además de la garrapata gigante, en Mallorca también está extendida la garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus). Como indica su nombre, afecta sobre todo a perros y otros animales. Menos frecuentes en la isla son otras especies como la garrapata común (Ixodes ricinus).

El microbiólogo alemán y experto en garrapatas Michael Bröker calcula que estas especies menos habituales representan solo alrededor del diez por ciento de las garrapatas presentes en Mallorca. Bröker también se ha interesado por las especies que se encuentran en la isla y hace unos años pidió a los lectores que le enviaran garrapatas localizadas en Mallorca para estudiarlas.

Qué enfermedades pueden transmitir

Solo las hembras se alimentan de sangre. La mayoría de las garrapatas portan las llamadas rickettsias, unas bacterias que pueden provocar distintas enfermedades. En el caso de la garrapata gigante Hyalomma, las principales son la fiebre botonosa mediterránea y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Esta última, según Miguel Ángel Miranda, se detecta sobre todo en la península. “En Mallorca no me consta hasta ahora ningún caso”, señala.

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo puede tener una evolución grave si durante la enfermedad se producen hemorragias. En esos casos, puede llegar a ser mortal.

La garrapata marrón del perro también puede llevar rickettsias en la saliva y transmitir distintas enfermedades. Es especialmente peligrosa para los perros, ya que puede infectarlos con ehrlichiosis y babesiosis. En las personas el riesgo es menor, aunque en casos poco frecuentes también pueden contraer fiebre botonosa mediterránea por la transmisión de rickettsias.

También son posibles infecciones como la denominada Tick-borne lymphadenopathy, conocida por sus siglas TIBOLA. Esta enfermedad provoca inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de cabeza y dolores musculares. No debe confundirse con la borreliosis, que presenta síntomas similares y está muy extendida en Europa central. Frente a la borreliosis todavía no existe vacuna, a diferencia de lo que ocurre con la encefalitis transmitida por garrapatas, conocida como FSME, que según Miranda no se ha registrado hasta ahora en Mallorca.

Qué hacer si te pica una garrapata

Miranda recomienda acudir siempre al centro de salud o a urgencias para que la garrapata sea retirada por profesionales. “Existen protocolos claros para hacerlo. Además, de esta manera la picadura queda registrada en la historia clínica del paciente, algo que puede facilitar el diagnóstico si más adelante aparecen síntomas”, explica el experto, que en 2024 y 2025 ha colaborado con numerosos médicos de las islas en el estudio de las garrapatas.

Dentro de un proyecto de investigación, los médicos de atención primaria fueron invitados a enviarle todas las garrapatas extraídas a pacientes, con el objetivo de obtener una visión más precisa de las especies y patógenos presentes en Baleares. Miranda asegura que recibió alrededor de 110 ejemplares, aunque considera que esa cifra es solo “la punta del iceberg”, ya que muchas personas se quitan las garrapatas en casa sin acudir al médico.

En cualquier caso, la alarma no está justificada: solo una pequeña parte de las picaduras acaba provocando una enfermedad. Además, según el microbiólogo Michael Bröker, el ser humano es solo un huésped accidental. Las garrapatas suelen buscar pequeños roedores. Y, de forma parecida a lo que ocurre con los mosquitos, hay personas más propensas que otras a sufrir picaduras.

Cómo evitar una picadura

Las personas con animales domésticos, especialmente perros, suelen estar mucho más informadas sobre las garrapatas, ha observado Miranda. Casi todos los dueños de perros utilizan collares con sustancias repelentes para mantener alejados a los parásitos.

Aun así, evitar por completo una picadura no siempre es posible, ni en animales ni en personas. Miranda recomienda llevar pantalones largos, calzado cerrado y revisar bien el cuerpo al volver a casa después de pasar una jornada en la naturaleza. Quienes se mueven principalmente por la ciudad pueden estar más tranquilos: en las zonas verdes y parques de Palma, Miranda y su equipo no han encontrado hasta ahora garrapatas.