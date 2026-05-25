Caroline Vera, directora de Inserta Empleo Illes Balears: “Romper el mito de la discapacidad es una tarea pendiente como sociedad”

Encontrar trabajo sigue siendo una de las principales dificultades para muchas personas con discapacidad en Baleares. Es por eso que el programa Inserta Empleo Illes Balears, de la Fundación ONCE, trabaja desde hace años para facilitar el acceso al empleo y mejorar la integración laboral de este colectivo. Su directora, Caroline Vera, insiste en “romper el mito de la discapacidad es una tarea que todavía tenemos pendiente como sociedad”.

Para Vera, “la misión principal es la inserción laboral de personas con cualquier tipo de discapacidad en nuestro territorio”. Para ello, la entidad desarrolla programas de “orientación laboral, formación y mediación con empresas”.

Según los datos de la organización, en Baleares hay “más de 36.000 personas con discapacidad en edad laboral” y cerca del 20% se encuentra en situación de desempleo. Esta cifra evidencia, según Vera, la necesidad de “seguir impulsando políticas de inclusión y sensibilización empresarial”.

Nuevas realidades y más diagnósticos

La directora de Inserta destaca que el perfil de las personas atendidas ha cambiado en los últimos años. “Ahora hay muchos más diagnósticos de trastornos del espectro autista que antes”, señala. También menciona el aumento de discapacidades relacionadas con trastornos mentales o enfermedades orgánicas como “la fibromialgia y las migrañas”, que actualmente pueden derivar en un reconocimiento de discapacidad.

Para Vera, uno de los grandes problemas sigue siendo el desconocimiento social sobre lo que implica tener una discapacidad. De hecho, afirma que actualmente “hay personas con limitaciones físicas leves, déficits visuales o auditivos, epilepsia o enfermedades orgánicas que pueden desarrollar una vida completamente normal y trabajar perfectamente”.

Por este motivo, insiste en que muchas empresas todavía mantienen estereotipos erróneos que dificultan la contratación. Según ella, “a veces no hace falta una gran adaptación; solo basta con cambiar la visión”.

Cursos e iniciativas

La entidad organiza cursos centrados tanto en competencias profesionales como en habilidades sociales. Entre las formaciones desarrolladas este año, se encuentran “cursos de limpieza de habitaciones para hoteles, lavandería, auxiliares de servicios generales, competencias digitales o inglés certificado”.

Además, la organización quiere poner en marcha nuevas iniciativas adaptadas a las necesidades detectadas en el mercado laboral balear, como “la financiación del carnet de conducir para jóvenes con discapacidad”. Vera explica que “hemos identificado que muchos jóvenes no pueden acceder a determinados empleos porque no disponen del permiso de conducir”, por lo que defiende la obligatoriedad de poner en marcha estos talleres.

Por otra parte, la entidad también trabaja con programas específicos para mujeres víctimas de violencia de género. Desde 2020, Inserta ha atendido a “más de 140 mujeres con discapacidad” que habían sufrido violencia machista y “más de 100” consiguieron incorporarse al mercado laboral.

Objetivo: sensibilizar a las empresas

Además de acompañar a los usuarios, Inserta dedica gran parte de su trabajo a asesorar a empresas y administraciones públicas. Según Vera, la inclusión laboral no depende únicamente de la persona contratada, sino también “del entorno que la recibe”.

Para ello, la entidad desarrolla acciones de sensibilización y apoyo durante todo el proceso de inserción para ayudar a las empresas a aprender “cómo hacer esa acogida y cómo entender la discapacidad”. De hecho, Inserta organizó en Palma “un congreso sobre empleo, sostenibilidad y turismo” para abordar la falta de trabajadores en el sector turístico y el papel que pueden desempeñar las personas con discapacidad.

Vera concluye que apostar por la diversidad beneficia tanto a las personas contratadas como a las propias empresas. “Las organizaciones son mucho más fuertes cuando son diversas”, afirma.

“Ahora me siento mejor”

El impacto de estos programas también se refleja en las experiencias personales de los usuarios. Es el caso de Elizabeth Darrechi, usuaria de Inserta Empleo Illes Balears, que conoció la entidad a través de un curso de formación.

Según cuenta, “Inserta me ayudó mucho y gracias a ello conocí una empresa donde estoy trabajando ahora”. Además, asegura que antes de encontrar empleo se sentía “inútil”, pero que trabajar le ha permitido recuperar la confianza y mejorar su bienestar emocional. Este caso demuestra la labor que está realizando esta organización para poder ayudar a personas con discapacidad a conseguir un empleo.