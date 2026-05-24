Comercios y restaurantes de Mallorca sufren una caída del gasto que hacen los alemanes del 5% al 10%

La clientela alemana representa, con diferencia, la demanda extranjera más importante en Mallorca, lo que explica la voz de alarma que se está lanzando desde los principales sectores de la oferta complementaria ante un balance de marzo y abril que no dudan en calificar de negativo. El problema no pasa por una reducción en el número de visitantes, sino por el recorte de los desembolsos que los germanos realizan, y que se cifra entre un 5% y un 10%, según los representantes empresariales consultados.

El balance de los principales sectores vinculados a la oferta complementaria corresponde a los datos del inicio de la temporada de este año (marzo y abril, aunque en algún caso se incluye la primera quincena de mayo), y muestra una evolución negativa en la facturación debido a una rebaja en el gasto medio por cliente alemán, aunque se mantiene la cifra de estos últimos. En palabras del presidente de la asociación de comerciantes de Jaume II, Pedro Mesquida, el centro de Palma muestra una gran afluencia de visitantes, pero «no se les ve con una bolsa en las manos», según lamenta.

Bajada general

Un aspecto que se pone de relieve es que esta reducción del consumo germano muestra un carácter generalizado, llegando tanto a bares y restaurantes como a los establecimientos tanto del pequeño como del gran comercio, pero además a diferentes departamentos de este último sector.

Se señala que el recorte en la facturación generada por alemanes, del 5% al 10% dependiendo del tipo de producto, aparece tanto en los segmentos de moda, donde el gasto tiene a los turistas como uno de los principales protagonistas, como en el de material destinado al hogar, como electrodomésticos o textil desde mantelería a toallas).

Sobre este último punto, se recuerda que las inmobiliarias especializadas en la vivienda de alta gama llevan semanas señalando un freno en las pretensiones de la clientela germana (mayoritariamente empresarios) de hacerse con una residencia en Mallorca, algo que se achaca a que la situación económica de su país sigue sin ser positiva, con el agravante de la crisis generada por la guerra de Irán.

Pedro Mesquida apunta que al menos el ‘veranillo’ que se registró tras la Semana Santa ha ayudado a que la clientela mallorquina haya intensificado la reposición de prendas de moda, aportando un aumento en los ingresos que ha ayudado a compensar el descenso alemán.

El presidente de la asociación Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, respalda esa valoración del comercio mallorquín en relación con la reducción del gasto alemán, y admite un inicio de temporada «complicado».

El presidente de esta organización de restaurantes y bares coincide en que el problema no pasa por una reducción de la clientela, sino por el descenso del gasto medio por persona.

A ello añade una creciente diferencia entre lo que los restaurantes ingresan durante los fines de semana y la bajísima actividad que se alcanza desde el domingo por la noche hasta el jueves.

Por contra, desde ambos sectores se valora una cierta reactivación del consumo protagonizado por la clientela norteamericana, aunque sin alcanzar los niveles de 2024, pero se reconoce que las cifras de visitantes de estas nacionalidades siguen siendo bajas.

Las causas

A la hora de analizar las causas de la reducción en el gasto germano, se apunta la situación de la economía de Alemania, que ha registrado un prolongado estancamiento y cuya recuperación está siendo muy lenta, y todo ello agravado por la incertidumbre generada por la guerra de Irán, un factor subrayado desde el sector inmobiliario para explicar el aplazamiento en las decisiones de compra de una segunda residencia en la isla.

Desde la restauración y el comercio mallorquín también se hace hincapié en el fuerte aumento de los precios que han aplicado los hoteleros y las compañías aéreas, haciendo que la disponibilidad económica de los turistas a la hora de consumir en los negocios de la oferta complementaria haya menguado apreciablemente.