Los técnicos de enfermería de Baleares se suman a la huelga estatal para reclamar mejoras laborales y salariales
Los trabajadores denuncian que siguen regulados por funciones "obsoletas" de 1973
El paro, convocado por CCOO y UGT, exige una reclasificación profesional acorde a su formación académica
Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de Baleares se suman a la jornada de huelga convocada en todo el país para mañana, lunes 25 de mayo, con el objetivo de reclamar mejoras laborales, una actualización de sus funciones y una reclasificación profesional que consideran "históricamente pendiente". La convocatoria ha sido impulsada por los sindicatos CCOO y UGT y afectará también a Baleares, donde trabajan unos 3.000 TCAE.
Los profesionales denuncian que continúan encuadrados en categorías que no se corresponden con su formación académica ni con las funciones que desempeñan actualmente dentro del sistema sanitario. En su caso, reclaman pasar del grupo C2 al C1, mientras que los técnicos superiores piden ascender del C1 al grupo B.
Según explican los convocantes, esta situación provoca que estos trabajadores estén "mal retribuidos" pese a la evolución de sus competencias y responsabilidades en las últimas décadas. Además, recuerdan que los TCAE siguen rigiéndose por funciones reguladas en una normativa de 1973 que consideran "obsoleta y preconstitucional".
"Llevamos casi 20 años esperando que se cumpla el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público", señalan desde el colectivo, que asegura que otros grupos profesionales sanitarios sí han avanzado en reconocimiento y clasificación mientras ellos continúan en la misma situación.
Sostienen que la asistencia sanitaria ha cambiado de forma radical en los últimos años debido al aumento de la población, la cronicidad de los pacientes y la complejidad asistencial, mientras que sus condiciones laborales y el reconocimiento de sus funciones "no han evolucionado al mismo ritmo".
Entre las principales reivindicaciones figuran también una actualización de las funciones reales que desempeñan en hospitales y centros sanitarios, una mejora salarial acorde a sus responsabilidades y una mayor seguridad jurídica sobre las tareas que realizan diariamente.
En los carteles que han difundido para la convocatoria, los TCAE denuncian que trabajan con funciones "anticonstitucionales" y reclaman "dignidad laboral", autonomía profesional y "seguridad para el paciente". Los sindicatos buscan visibilizar una reivindicación que el colectivo define como "histórica" y consideran que la reclasificación profesional pendiente es una deuda arrastrada desde hace años por las administraciones públicas.
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