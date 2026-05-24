Los Premios Diario de Mallorca reconocen referentes

Los Premios de Diario de Mallorca, que cumplen sus bodas de plata, reconocerán el próximo 11 de junio a las personas y entidades referentes que trabajan por el progreso y el bienestar de la isla. La gala de entrega de los galardones tendrá lugar a partir de las siete de la tarde en el club del periódico, punto de encuentro de líderes políticos, empresarios y personalidades del mundo social, cultural y deportivo.

El Premio Empresa se otorga a Hormot, empresa familiar mallorquina fundada en 1988 y dedicada a la fabricación, transporte y bombeo de hormigones y morteros preparados con una gestión que busca la excelencia en el servicio y que muestra sensibilidad por el medio ambiente. La firma, vinculada a la familia Ramis Crespí y con Cecilia Fernández en la gerencia, tiene su sede central en Marratxí y plantas en Lloseta y Porreres, tras haber adquirido Llucbeton en 2023. Además de grandes infraestructuras públicas, la compañía sirve a particulares y ha resultado fundamental en el desarrollo de obras residenciales de gran envergadura.

Hormot / DM

Lorenzo Santamaría recogerá el Premio en la categoría de Cultura por su gran trayectoria musical, a la que está poniendo broche de oro con su gira de despedida. El cantante mallorquín inició su carrera en bandas como Los Chelines, Los Fugitivos, Los Bríos, y despegó con Z-66. De su carrera en solitario, destacan títulos emblemáticos como Si tu fueras mi mujer o Para que no me olvides. Entre sus múltiples anécdotas destaca haber compartido escenario con Jimi Hendrix en su visita a la isla.

Lorenzo Santamaria, durante uno de sus conciertos / Guillem Bosch

El Premio Ciencia e Investigación se otorga este año al equipo de arqueólogos dirigido por Mateu Riera y Helena Kirchner por el trabajo que están desarrollando en Cabrera, donde han sacado a la luz construcciones de la época islámica y cerámicas de origen talayótico. Las intervenciones en el yacimiento de Sa Font, que da continuidad a otros trabajos previos desarrollados por Riera junto a María Magdalena Aguiló en la zona del monasterio, ha permitido confirmar por primera vez la existencia de construcciones realizadas en el archipiélago entre los siglos X y XI, aunque los expertos no descartan que puedan remontarse a épocas más remotas.

Mateu Riera y Helena Kirchner / DM

En la categoría de Deporte, se reconoce al Azulmarino Mallorca Palma por su ascenso a la Liga Femenina Endesa, el tercer club mallorquín que lo consigue tras el Flavia de Inca y el Joventut Mariana de Sóller. El impulso de Gabriel Subías, dotando al club de músculo financiero; la batuta deportiva del entrenador Alberto Antuña, capaz de extraer brillante juego coral de un equipo lleno de estrellas; y el retorno de figuras de la cancha como Alba Torrens, que ha aportado experiencia y liderazgo, han resultado claves para cumplir el sueño de colocar a Mallorca en el mapa del baloncesto de primer nivel.

Las jugadoras del Azulmarino Mallorca celebran con la afición el triunfo del pasado sábado ante el Canoe en Son Moix. / MANU MIELNIEZUK

El galardón de Medio Ambiente distingue en esta edición la labor de Jaume Tous Amengual por su trabajo en favor de la conservación de las razas autóctonas (vacas, ovejas, burros), por su impulso a la apicultura con abejas mallorquinas y a la recuperación de fincas abandonadas en la isla mediante una gestión ecológica que favorece la biodiversidad. El joven de Artà es un referente para la payesía, especialmente para la juventud, y para el mundo cooperativista por demostrar que es posible trabajar la tierra con modelos innovadores y sostenibles, anclados al territorio.

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El joven de Artà premiado, Jaume Tous. / Cooperatives

Las religiosas Oblatas son merecedoras del Premio Solidaridad por su labor de más de un siglo en la isla y, especialmente por la atención que procuran a las mujeres en situación de prostitución desde el Casal Petit. Desde su llegada a la isla en 1924, han sido un faro en la oscuridad de la marginación, estableciendo vínculos y ofreciendo refugio y dignidad a mujeres vulnerables, condenadas a la exclusión. En la actualidad, la congregación religiosa se enfrenta al desafío de afrontar el trabajo en una actividad que abandona la calle y se traslada a entornos digitales.