El Consell se plantea ampliar el túnel de Génova en la Vía de Cintura

Las vapuleadas clases medias se felicitan de tener que devolver a escote sesenta millones de euros más intereses a la cantante Shakira, valorada en cuatrocientos millones, el mundo no tiene remedio. Más cerca, Mallorca aloja al infierno en la superficie, se llama Vía de Cintura o Vía de Tortura. Va camino de acoger doscientos mil coches diarios, muchos de ellos de alquiler por gentileza del Consell, y otros con matrícula extranjera por falta de diligencia de la Dirección General de Tráfico Pirata. Me enteré de la solución confrontando sin pamplinas al president Llorenç Galmés:

-La Vía de Cintura será vuestra perdición, tendréis atascos a medianoche en la entrada a Palma desde Andratx, como ya ocurrió el pasado verano.

-Aquello fue por culpa de un accidente, y además nos estamos planteando ampliar el túnel de Génova con un tercer carril.

Sigo preguntando y observo que cuando menos ha cundido la desesperación en el Consell de Mallorca, por comparación con aquel fenómeno de Podemos que redujo la velocidad a ochenta y que se inventó el aristocrático VAO o Vía para Automóviles Oficiales, porque las autoridades de izquierdas también tiran de chófer. Aparte de la cirugía del túnel de Génova, la institución insular se plantea también una macrorrotonda a la llegada a Palma desde Ponent, que evite la contradicción actual de que el grueso del tráfico deba desviarse por una salida lateral.

Ampliando el túnel de Génova a bombas o construyendo la rotonda número mil de la isla, en el Consell se ha instalado la convicción de que la Vía de Tortura no tiene remedio. Los restos de civilización que habitan en este reducto de PP y Vox abominan del alquiler turístico, que multiplica la población flotante y al volante. Por algún extraño motivo, la resignación al colapso me parece más noble que las trampas de la izquierda, que descubre ahora los miles de plazas hoteleras ocultos y heredados precisamente del Pacto de Progreso.

¿Estallará la dinamita en el túnel de Génova, para horadar un tercer carril? No necesariamente, aunque un ingeniero de Minas discreparía de esta opinión. De hecho, los dos túneles originales fueron excavados sin estruendo por un curioso conflicto de competencias. Gabriel Le Senne Blanes, no confundir en ningún sentido con su hijo Gabriel Le Senne Presedo, era director general de Carreteras en aquellos momentos, y pronunció el oracular:

-Caminos somos la élite de la ingeniería, y no hay ningún motivo para que eso cambie.

El orgullo de los ingenieros de Caminos no prevaleció en el Túnel de Sóller, horadado con explosivos de Minas muy bien colocados, aunque no lograron extinguir el escándalo.

A propósito, miles de personas me paran por la calle para preguntarme cuál es el soborno más original de la interminable historia de la corrupción mallorquina. Suelo responderles con el caso del gobernante apasionado de la colombofilia, así que los alemanes necesitados de una autorización urbanística ilegal compraron su voluntad con palomas valoradas en miles de euros.

A diferencia de lo que sucede con los coches extranjeros promocionados por la Dirección General de Tráfico Pirata, que no pagan impuesto de circulación ni multas en Mallorca, el magnate Isak Andic matriculó en España su velero de 54 metros, el más grande del país. Su nombre de ‘Nirvana Formentera’ ahorra cualquier esfuerzo de vincularlo con nuestras aguas. De hecho, se encontraba en Palma cuando lo localicé por última vez el pasado jueves. Jonathan Andic, ahora imputado por la muerte de su padre, ha sido un navegante habitual por la costa mallorquina en la lujosa embarcación con capacidad para doce pasajeros. La decidida apuesta formenterense de la familia Andic se redondea con una casa en Punta Gavina. Habitamos el centro del universo, lástima de Vía de Cintura.

En la imagen que hoy nos ilustra, se prolonga la serie que dos domingos atrás nos llevó a exigir que se podara y talara la vegetación en torno a la Lonja, para sustituirla por artísticas mesas, sombrillas y suecoalemanes . Hoy arremetemos con igual virulencia contra los miserables que denuncian que los cacharros náuticos aparcados en el gigantesco garaje del Paseo Marítimo entorpecen la visión de la Catedral palmesana. Ahí tienen a la Seo dominando orgullosa el paisaje, sigan la dirección de la flecha. Y a continuación, empezaremos a talar los árboles que impiden al contemplación del castillo de Bellver, a los edificios levantados para privar al resto de palmesanos de la fortaleza medieval. Sobre todo si están ocupados por extranjeros ricos, los nuevos dueños de la isla con su piadosa prepotencia.

Reflexión dominical indigenista: «Los trabajadores que vienen de fuera no pueden pagarse un alquiler, pero cobran lo mismo que los trabajadores de aquí, menos glamurosos».