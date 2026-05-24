Alumnos de Mallorca después de su viaje de estudios: "Superé algunos de los miedos que tenía"

Uno de los momentos más especiales para todos los alumnos, como los de Mallorca, es el viaje de estudios. Es de las pocas situaciones completamente lúdicas en la que solo hay una máxima: disfrutar. Disfrutar para guardar momentos. El lugar es importante, pero más allá de eso lo más relevante es con quién lo compartes.

Viaje multiaventura en Cataluña

Ian García y Pep Martín son dos estudiantes que siempre recordarán este viaje. Ambos lo vivieron en 4º ESO. García es alumno del IES La Ribera y se marchó el año pasado a Cataluña a disfrutar de unos días inolvidables: «Ansío que llegue el siguiente curso. Los de Segundo de Bachillerato se han ido a Berlín, me han puesto los dientes largos». Martín, que estudia en el IES Bendinat, también fue a Cataluña un poco después de acabar Semana Santa este año. Todavía tiene muy presente su vivencia: «Superé algunos miedos en las atracciones de Port Aventura».

El método que hubo en ambos centros para escoger el destino fue el mismo: se propusieron unas cuantas opciones y la más votada fue la elegida. «Teníamos Londres y Barcelona. A mí me apetecía ir a Reino Unido y me quedé con las ganas, pero en Salou me lo pasé muy bien. Hicimos rafting, actividades de montaña y, el último día, fuimos a Port Aventura. Me encantaría volver. Los compañeros del instituto que han ido este año me han dado envidia», asegura.

Recuerdos para toda la vida

En el IES Bendinat han tenido más opciones para elegir: París, Milán, Lisboa, Andalucía y la Cerdaña: «Fue una sorpresa porque tuvimos que hacer desempate entre Cerdaña y Milán. Salió Cataluña porque era más económica y también porque había más actividades deportivas».

«Antes del viaje tenía pocas expectativas, pero en Cerdaña al hacer una serie de actividades creamos una piña muy buena. También en el parque de atracciones lo pasé muy bien, sobre todo en el Shambhala y en Furius Baco. Creé muy buenos recuerdos», asegura Martín, que tuvo un contratiempo porque patinando sobre hielo sufrió una fisura en la rótula que, sin embargo, no le impedió seguir disfrutando del viaje.

Para abaratar el coste del viaje, en ambos centros realizaron diferentes actividades como un mes «vendiendo tartas», organizar un «torneo de fútbol» o vender las papeletas que les dieron de la agencia de viajes. Y todo acabó de la misma manera: con una experiencia inolvidable.