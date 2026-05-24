Más de 200 personas protestan contra el fascismo y el acto de Núcleo Nacional en Palma

Más de 200 personas se han concentrado esta mañana frente al Consolat de Mar para protestar contra el acto convocado por el grupo ultra Núcleo Nacional en el monumento de sa Feixina. La movilización, convocada por la Coordinadora Antifeixista de Mallorca, ha arrancado sobre las diez de la mañana y se ha prolongado durante aproximadamente una hora entre cánticos antifascistas y consignas contra la extrema derecha.

Mientras la protesta se desarrollaba junto al Consolat, a unos minutos de distancia, apenas una quincena de simpatizantes de Núcleo Nacional participaban en el acto organizado por este grupo de ultraderecha en sa Feixina, la mayoría con el rostro cubierto.

En la concentración antifascista se han podido proclamas como 'Mallorca será la tumba del fascismo', 'Fuera nazis', 'Fuera fascistas de nuestros barrios', 'Contra el fascismo, unidad de clase' y 'Aquí están los antifascistas'.

La protesta ha transcurrido sin incidentes, excepto algún transeúnte esporádico que ha buscado provocar, como un hombre que ha pasado haciendo el saludo nazi al grito de 'Viva España', lo ha generado tensión por un momento.

Más allá de eso, la concentración ha sido pacífica y los portavoces han leído un manifiesto en el que han cargado contra la celebración del acto ultra en sa Feixina y han denunciado lo que consideran una "normalización del fascismo" por parte de las instituciones.

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