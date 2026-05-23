Son Espases incorpora 12 butacas ergonómicas en la UCI pediátrica

El Hospital Universitario Son Espases ha incorporado doce butacas ergonómicas de última generación en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) con el objetivo de mejorar el bienestar y el descanso de los pacientes y sus familias durante las estancias hospitalarias.

La instalación ha sido realizada por el equipo de voluntariado de Acciones de Corazón Ikea Islas Españolas y Caribe, en una iniciativa orientada a humanizar la atención sanitaria y facilitar el acompañamiento continuo de los menores ingresados, ha informado el hospital.

Las butacas, de carácter multifuncional, están diseñadas para ofrecer mayor comodidad a padres, madres y acompañantes, así como al personal sanitario, y cuentan con un sistema motorizado que permite ajustarlas en distintas posiciones.

Además, incorporan ruedas con freno para facilitar su movilidad con seguridad dentro de la unidad.

Una atención más humana en la UCI Pediátrica

Estos dispositivos también podrán utilizarse en el proceso de recuperación de los pacientes pediátricos, ya que favorecen la movilidad y la sedestación en aquellos casos en los que la evolución clínica lo permite.

La UCIP de Son Espases permanece abierta las 24 horas y acoge de forma permanente a las familias que acompañan a los menores ingresados, por lo que la mejora de su confort se enmarca en el compromiso del centro con una atención más humana, integral y centrada no solo en el paciente, sino también en su entorno.

Coincidiendo con el Día del Niño Hospitalizado, la fundación impulsora de la iniciativa ha entregado además pequeños obsequios a los menores ingresados para contribuir a crear un ambiente más cercano y acogedor.

El hospital señala que esta actuación refleja la importancia de la colaboración entre entidades sociales y el sistema sanitario público para seguir avanzando en la mejora de la experiencia hospitalaria de pacientes y familias en Baleares.