La protesta en Palma de trabajadores de grandes cadenas del textil y el calzado provoca el cierre de tiendas del centro

Trabajadores de grandes cadenas de distribución textil y de calzado de Palmahan secundado hoy la convocatoria de huelga nacional de UGT, se han manifestado en el Passeig del Born y han provocado el cierre total o parcial de algunos comercios del centro de la ciudad, afectando a marcas como Zara, Mango, Oysho o Pull & Bear.

Según UGT, la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y Fetico, han firmado un preacuerdo que elimina derechos a muchas personas trabajadoras de los distintos territorios, cargándose de un plumazo la negociación colectiva de los territorios como Baleares y generando una desigualdad inmensa entre personas trabajadoras antiguas y nuevas. Siempre según UGT, la diversidad de convenios territoriales hace que la pérdida de derechos sea distinta en cada territorio y aunque es cierto que algún territorio gana salarialmente y en reducción de jornada, pierde en otros derechos como: licencias retribuidas, complemento de IT o periodo de vacaciones.

UGT ha advertido que la firma definitiva de este pacto promovido por las grandes firmas conllevará un "atropello" de derechos consolidados en el convenio balear en materia salarios, licencias retribuidas, complemento por bajas laborales, vacaciones o contratación, además de "generar desigualdades entre el personal antiguo y nuevo".

En concreto, el principio de acuerdo apoyado por CCOO y Fetico recoge que a los trabajadores fijos discontinuos "solo se les garantizarán tres meses consecutivos de trabajo", mientras que el resto del año los llamamientos podrán ser "a la carta" por tramos mínimos de hasta 15 días y con un preaviso de tan solo 48 horas.

Una de las tiendas que ha cerrado sus puertas en Palma por la protesta / Pilar Garcés

En materia salarial, el sindicato ha calculado que una dependienta con un salario medio anual de unos 21.000 euros pasaría a cobrar poco más de 18.000 euros y que se "reduciría a la mitad el valor de la hora por trabajar en domingos y festivos". Asimismo, UGT ha alertado que desaparecería el plus mensual de desplazamiento de 120 euros y otros, como el de ayuda de estudios, además del premio de jubilación.

El preacuerdo recoge otros recortes de derechos, como la posibilidad de que la empresa pueda imponer las vacaciones, que el descanso semanal de dos días no sea consecutivo o la obligatoriedad de recuperar los tiempos de descanso diario durante la jornada laboral.

Tienda cerrada por la protesta de trabajadores / Pilar Garcés

Entre los beneficios sociales que se han peleado en el convenio de comercio balear y que desaparecen están los 42 días de permiso de lactancia, el complemento por baja laboral y la reducción de jornada para el cuidado de menores de hasta 14 años. "Los comercios de las islas que podrán aplicar estas condiciones laborales son aquellos que tengan tienda en Baleaers y en otras dos comunidades autónomas, más de 3.500 metros cuadrados de local o más de 400 personas en plantilla", han remarcado.

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Durante la jornada de huelga de este sábado se ha celebrado una concentración a las 11.00 horas en el Passeig del Born de Palma, frente al Zara Home, bajo el lema 'Convenio de ARTE no, ni un derecho menos'.