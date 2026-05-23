Los militares celebran el Día de las Fuerzas Armadas en el Parc de la Mar de Palma: desde el homenaje a los caídos hasta las exhibiciones aéreas

El Parc de la Mar se ha convertido esta mañana en un gran escaparate militar por el Día de las Fuerzas Armadas en Baleares, una jornada que ha reunido a militares, policías y cuerpos de seguridad junto a centenares de ciudadanos que se han acercado a conocer de cerca el trabajo de las Fuerzas Armadas y disfrutar de las exhibiciones organizadas frente a la Catedral de Palma.

Desde las diez de la mañana, familias enteras, muchos niños pequeños y aficionados al mundo militar han recorrido los diferentes puestos instalados por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada, así como por Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Palma. La jornada ha arrancado a las diez con el acto de izado de bandera y el homenaje a los caídos, seguido de la inauguración oficial de las exposiciones y la visita de las autoridades civiles y militares.

Uno de los espacios que más interés ha despertado ha sido el de la Comandancia General de Baleares, donde los militares informaban sobre las distintas formas de acceso a las Fuerzas Armadas, los requisitos académicos, los límites de edad o las pruebas físicas necesarias para entrar en los diferentes cuerpos y escalas. Muy cerca, el Regimiento de Infantería Palma 47 proyectaba vídeos de maniobras y repartía ejemplares de su revista ‘El 47’, además de otras publicaciones militares.

Las exposiciones estáticas han permitido observar de cerca armas, drones, sistemas de visión nocturna, material de supervivencia, radiobalizas, bengalas, brújulas, respiradores, machetes o raciones de emergencia. También han podido verse vehículos militares, todoterrenos y maquinaria pesada, entre ellos la gran retroexcavadora nueva llamada Hidromek que ha llamado la atención de muchos curiosos.

Los más pequeños han sido protagonistas de buena parte de la jornada. En uno de los puestos, los militares habían recreado una zona de desminado con un cajón de arena y detectores para que los niños buscasen objetos ocultos mientras sonaba el pitido del aparato. En ese puesto también se podía ver una exposición de minas antipersona, minas contracarro, granadas y equipos de protección antiexplosivos.

Además de soldados, cabos, sargentos o tenientes, entre los asistentes también se han podido ver varios perros militares, especialmente populares entre el público infantil. La Asociación de Veteranos Paracaidistas de Baleares también ha contado con un espacio propio en una de las zonas más animadas. Allí se han reunido algunos de los militares más veteranos, que han aprovechado para reencontrarse, incluso los visitantes podían probarse el atuendo de los paracaidista y hacerse fotos.

Además, ha habido varias exhibiciones aéreas y simulacros que han acaparado todas las miradas, tanto en el Paseo Marítimo como en la zona de la escollera, ya que los helicópteros se podían ver a una gran distancia. Entre los más destacados han figurado un simulacro de rescate en agua del Ala 49 del Ejército del Aire, una demostración aérea contra incendios del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas y diferentes exhibiciones del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, incluidos ejercicios de los equipos cinológicos.

Uno de los rincones más curiosos ha sido el dedicado a las maquetas artesanales de aviones y helicópteros militares elaboradas por el historiador Juan Borel, conocido en el ámbito militar como ‘Phantom’, que ha expuesto varias de sus recreaciones hechas a mano.

Los protagonistas han sido los militares, pero la jornada también ha servido para mostrar la coordinación entre distintos cuerpos de seguridad y emergencias en una cita marcada por el ambiente familiar y la curiosidad de los asistentes por conocer de cerca el trabajo diario de las Fuerzas Armadas.