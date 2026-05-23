Feijóo arropa a Prohens en su reelección como presidenta del PP: "Baleares ya ha probado el cambio y le ha sentado bien"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este sábado en Palma el papel del Govern como ejemplo de "un gobierno que gobierna bien" y ha aprovechado el XVII Congreso autonómico del PP de Baleares para cerrar filas con la presidenta autonómica, Marga Prohens, reelegida al frente de la formación con el 99,93% de los votos. Durante su intervención en el Palacio de Congresos de Palma, el presidente nacional de los populares ha elogiado especialmente la figura de Prohens, de quien ha dicho que cuenta con "el apoyo del partido y de esta tierra" porque "lo está haciendo bien". En este sentido, ha querido destacar que la dirigente balear "ha demostrado que tiene identidad", aunque ha matizado que eso "no significa separarse de España sino sumar las distintas identidades que conforman una de las naciones más antiguas del mundo".

Feijóo ha contrapuesto además la situación política de Baleares con la del Ejecutivo central. "Aquí no hay un gobierno que se pasa el día sacando cortinas de humo, que necesita señalar a media sociedad para tapar sus miserias", ha sostenido, antes de añadir que en las islas "hay una presidenta con las manos limpias y las manos libres".

En clave autonómica, el líder popular ha avanzado varios compromisos ligados a las reivindicaciones de Baleares en caso de alcanzar la presidencia dle Gobierno el año que viene. Entre ellos, ha defendido una reforma de la financiación autonómica que tenga en cuenta "la vivienda, los servicios públicos y la insularidad": "Mi modelo será radicalmente distinto y tendrá en cuenta las necesidades de los españoles que viven aquí", ha señalado. También ha anunciado medidas contra la ocupación ilegal de viviendas y ha defendido una nueva legislación de costas "adecuada a la tradición costera y pesquera" y a los núcleos de población históricos del litoral. Además, ha prometido reforzar la sanidad pública aumentando plantillas y plazas MIR y garantizando una financiación específica del Sistema Nacional de Salud.

En materia migratoria, Feijóo ha calificado de "inhumano e insostenible" el modelo del Gobierno central y ha defendido una política basada en "proteger las fronteras, luchar contra las mafias y respetar nuestros valores". "Quien venga a aportar será bienvenido; quien venga a delinquir será expulsado de nuestro país", ha revinicado entre aplausos.

"La corrupción del PSOE es peor que la mafia"

Ya en clave nacional, Feijóo ha centrado buena parte de su discurso en cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, al asegurar que España atraviesa una etapa en la que "todo es corrupción y decadencia": "La única agenda que tiene el Gobierno de España es la de los tribunales", ha asegurado. El dirigente popular también ha dedicado varios y feroces ataques al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra: "No era un jubilado haciendo negocios por su cuenta; si hacía negocios es porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y al Gobierno de España".

Asimismo, ha criticado el respaldo mostrado por Sánchez al exdirigente socialista y ha asegurado que "hay que estar muy podrido" para leer el auto de imputación "y salir a darle todo el apoyo". También se ha preguntado si "no queda nadie en el PSOE que se sonroje con este Gobierno". Feijóo ha llegado incluso a afirmar que "la corrupción del PSOE es peor que la mafia" y ha denunciado una "degradación institucional" inédita en democracia. A su juicio, España necesita "limpieza, ejemplaridad e instituciones respetadas" y un Ejecutivo "que no se convierta cada semana en una humillación nacional".

El líder popular ha sostenido además que el PP representa "el cambio" que reclama la sociedad española y ha asegurado que ese relevo político será "firme y profundo". "Baleares ya ha probado el cambio y le ha venido bien", ha afirmado, antes de concluir que "España merece buenos y nuevos tiempos".