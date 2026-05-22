El turista de lujo que visita Mallorca se gasta cada día 731 euros

El turismo de lujo que se desarrolla en Mallorca es muy rentable. Así se ha afirmado en la jornada que se ha celebrado esta mañana en Palma y en la que ha intervenido la UIB, el Govern y la entidad Essentially Mallorca, dedicada precisamente a analizar las consecuencias que tiene el turismo de máximo nivel en Baleares. En este encuentro se han presentado las conclusiones de un estudio sobre el impacto económico que tiene el segmento de lujo en Baleares. Este estudio lo ha elaborado la universidad, que demuestra que si bien este sector de máxima calidad tiene un peso reducido en términos de volumen, su impacto en cuanto a gasto y generación de valor es muy importante.

El estudio refleja que el visitante de alto poder adquisitivo cuando visita las islas se gasta el dinero y lo hace para conocer la cultura, las tradiciones y la gastronomía de las islas. El gasto diario de este turista es de 731 euros, muy lejos de los 46 euros que se gasta un visitante que no pertenece al sector del lujo. Se calcula que este segmento tuvo el año pasado un impacto económico estimado en Baleares de alrededor de unos 2.300 euros.

El análisis realizado por los expertos explica que los turistas alojados en hoteles de cinco estrellas representaron el 7,84 por ciento de total de visitantes durante el año pasado. Sin embargo, el 27,3 por ciento del gasto total que realizaron los turistas en general solo en Palma corresponde a este sector del lujo.

Momento de la intervención de los expertos en el análisis del turismo de lujo / J.F.M.

En esta jornada de análisis se abordaron varias cuestiones, como por ejemplo la contribución económica, la capacidad para desestacionalizar la actividad, su relación con el producto local, la cultura, el patrimonio y sobre todo la necesidad de proponer una oferta turística que refleje la identidad del destino.

El informe detalla que el segmento de lujo contribuye al 7,75 por ciento de la producción de Baleares, al 7,14 por ciento del valor añadido y al 7,35 por ciento del empleo. Estos datos evidencian que la apuesta por este tipo de industria, que se basa más en la calidad que en la cantidad, genera un impacto económico, empresarial y social que va más allá del número de visitantes.

Por ello, los expertos han defendido que el turismo de lujo se debe analizar, no solo al gasto, sino sobre todo al impacto positivo que puede generar en el destino.

Marta Jacob, catedrática de la UIB, destacó que “medir el impacto de turismo de lujo permite disponer de información rigurosa para la toma de decisiones. No se trata únicamente de analizar cifras económicas, sino de comprender como este segmento puede influir en la sostenibilidad, el empleo, la innovación y la competitividad del destino.

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El presidente de Essentially Mallorca, Jesús Cuartero, también destacó que “el verdadero lujo en Mallorca no puede extenderse sin el territorio, sin la autenticidad y sin las personas que hacen posible una experiencia diferencial. El resto es seguir posicionando la isla como un destino de alto valor, capaz de atraer a un visitante que aprecia la calidad, pero también la cultura, el producto local y la esencia del lugar”. Cuartero también añadió que “Mallorca tiene todos los elementos para liderar una nueva forma de entender el lujo: más silenciosa, más consciente y más conectada con la identidad de la isla. Este tipo de turismo debe contribuir a mejorar el destino, no solo a promocionarlo”.