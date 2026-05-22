Estas son las 18 nuevas infraestructuras sanitarias de Balears cuya construcción el Govern acelera con la declaración de especial interés estratégico

El Consell de Govern aprobará este viernes la declaración de especial interés estratégico para la construcción de dieciocho infraestructuras sanitarias ubicadas en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, con el objetivo de reforzar y mejorar la atención primaria y hospitalaria, y garantizar un despliegue territorial adecuado a las necesidades demográficas de Balears, han informado a este diario fuentes del Servei de Salut. Se trata de once centros de salud, cuatro unidades básicas y tres actuaciones en centros hospitalarios de las islas.

Los proyectos de Mallorca son los centros de salud de Bons Aires, Pere Garau, Llucmajor, Trencadors, Manacor II, Campos y Alcúdia, así como las unidades básicas de salud de la Colònia de Sant Jordi, Son Ferrer y Peguera, así como la ampliación del aparcamiento del Hospital de Manacor.

En Menorca, las infraestructuras sanitarias son dos: los centros de salud de Ciutadella y de Es Banyer. Y en Ibiza y Formentera, los centros de salud Es Viver y Formentera, así como las unidad básicas de Puig d’en Valls. Además, en el Hospital de Formentera hay previstas actuaciones de mejora generales y en el bloque quirúrgico.

Proyecto del nuevo centro de salud de Llucmajor / Servei de Salut de Baleares

Según el Servei de Salut, dado que este tipo de actuaciones presentan una gran complejidad técnica y administrativa, derivadas tanto de la diversidad normativa urbanística municipal como de la necesidad de adaptar los proyectos a nuevas prioridades asistenciales, es necesario recurrir al régimen de tramitación preferente prevista para proyectos estratégicos, justifica. De esta forma, la declaración de especial interés estratégico permite facilitar y agilizar el proceso de ejecución de determinados proyectos que contribuyan a la transformación económica del archipiélago, con medidas como la simplificación y racionalización administrativa.

Entre los proyectos más avanzados se encuentran el de Pere Garau, en las dependencias que ocupó el cine Metropolitan, Manacor II, Formentera, Ciutadella, Es Banyer, en Alaior, Llucmajor, Colònia de Sant Jordi, Son Ferrer y Peguera.

El Servei de Salud considera necesario adecuar, modernizar y ampliar la red pública de equipamientos sanitarios para responder a las crecientes demandas asistenciales derivadas. Por un lado por del significativo incremento demográfico producido en las islas en los últimos años. Y, por otro, por la obsolescencia funcional y estructural de algunos centros de salud y unidades básicas existentes.

Unidad Básica de Salud de la Colònia de Sant Jordi / Servei de Salut de Baleares

¿Qué es la declaración de especial interés estratégico?

Según explica para dar respuesta a estas necesidades, a finales de diciembre de 2025, el Govern aprobó una normativa para regular el régimen aplicable a las actuaciones declaradas de especial interés estratégico, con el objetivo de facilitar y agilizar su ejecución ante la creciente demanda de servicios y prestaciones en los ámbitos contemplados en la norma. En este marco, el Servei de Salut considera procedente que las actuaciones previstas en materia de infraestructuras sanitarias sean declaradas de especial interés estratégico, dada su necesidad, urgencia e impacto sobre la prestación asistencial.

Estas 18 infraestructuras forman parte del Plan de Inversiones Sanitarias del Servei de Salut de 2024-2027, con el que se están invirtiendo 450 millones de euros en un periodo de cuatro años.