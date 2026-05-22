PP, Vox y PSIB consiguen adelantar al próximo martes la votación de la ley ómnibus

La ley de aceleración de proyectos estratégicos, convertida durante su tramitación parlamentaria en una amplia ley ómnibus que modifica cerca de medio centenar de normas, llegará finalmente al pleno del Parlament del próximo martes, donde PP y Vox sacarán adelante previsiblemente el texto tras el acuerdo alcanzado este viernes en la Junta de Portavoces. La inclusión de la iniciativa en el orden del día ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, la abstención del PSIB y el rechazo de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, que han vuelto a denunciar las formas con las que se ha conducido toda la tramitación parlamentaria.

El desenlace de este viernes llega apenas dos días después del choque vivido el miércoles en la reunión de la Mesa del Parlament y de la comisión parlamentaria, donde PP, Vox y PSIB intentaron incorporar ya el debate de la ley al pleno pese a que todavía no estaba redactado el dictamen definitivo, un requisito necesario antes de elevar el texto al hemiciclo. Finalmente, los letrados frenaron aquella maniobra al considerar que el procedimiento no podía continuar sin ese dictamen. El documento sí ha quedado ya redactado este viernes, circunstancia que ha permitido convocar una nueva Junta de Portavoces extraordinaria e incorporar formalmente la ley al orden del día del próximo pleno.

La rapidez con la que se ha cerrado el trámite ha vuelto a encender las críticas de la izquierda ecosoberanista. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha ironizado sobre la "capacidad para acelerar o frenar tramitaciones" dentro de la Cámara y ha comparado la velocidad con la que se ha elaborado este dictamen -más de 200 páginas y decenas de modificaciones legislativas- con otros textos parlamentarios mucho más breves que necesitaron semanas de trabajo. Castells ha cargado además contra la abstención del PSIB, al que ha acusado de haber actuado con "connivencia" en toda la tramitación acelerada de la norma. A su juicio, los socialistas buscan un pleno "movidito" que permita desviar la atención política. "Es la guinda del pastel de una ley trufada de irregularidades", afirmó.

En términos similares se ha expresado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha acusado a PP, Vox y PSIB de introducir el debate "con calzador" y de vaciar de contenido el trabajo parlamentario. "A todos los grupos que hoy no se han opuesto a la inclusión en el orden del día les importa un pimiento que este Parlament haga correctamente su trabajo", ha sostenido. Apesteguia ha criticado especialmente que una norma de estas dimensiones -el texto final alcanza las 218 páginas, cuadruplicando prácticamente el decreto original- llegue al pleno con una tramitación tan acelerada pese a incluir cuestiones de fuerte impacto político y social, como la flexibilización del requisito de catalán en la función pública y la docencia o cambios urbanísticos y territoriales.

Ni PP, ni Vox ni tampoco el PSIB han comparecido ante los medios tras la reunión de la Junta de Portavoces de este viernes.

Qué incluye la ley ómnibus

Entre las principales medidas incorporadas al proyecto de ley durante su paso por el Parlament figuran nuevas restricciones para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga), la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal y una nueva flexibilización del requisito lingüístico para acceder a la función pública. El texto también incorpora la reserva de plazas de policía local para militares profesionales, la agilización de proyectos comerciales mediante entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) y la incorporación de psicólogos generales sanitarios al sistema sanitario.

En materia fiscal, se amplían deducciones por maternidad y natalidad, se introducen rebajas impositivas para la compra de vivienda habitual y bonificaciones fiscales para viviendas de precio limitado, jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. Además, el PP y el PSIB pactaron varias enmiendas para permitir que la Agencia Tributaria de Baleares asuma la recaudación de impuestos, habilitar sanciones a plataformas de VTC ante posibles irregularidades y permitir que el ITS pueda destinarse a financiar vivienda pública.