Michael Douglas, Rels B, Concha Buika y Pere Sampol recibirán las máximas distinciones del Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca distinguirá este año como hijos predilectos de la isla a los cantantes Rels B y Concha Buika, mientras que el actor Michael Douglas será nombrado Hijo Adoptivo de Mallorca. Junto a ellos, el cantautor Tomeu Penya y el exvicepresidente del Govern, a título póstumo, Pere Sampol figuran entre los galardonados de los Premis, Honors i Distincions 2026, las máximas distinciones que concede la institución insular y que se entregarán el próximo 12 de septiembre con motivo de la Diada de Mallorca.

El Consell ha querido reconocer este año trayectorias vinculadas a la cultura, la música, la defensa del territorio, la solidaridad, la educación o el patrimonio de Mallorca. En el caso de Rels B, la institución destaca su consolidada carrera internacional y el hecho de haberse convertido en el artista español más escuchado fuera del país en Spotify, llevando el nombre de Mallorca a escenarios de todo el mundo.

Por su parte, Concha Buika recibirá el reconocimiento por una trayectoria artística de proyección internacional que la ha convertido en una de las voces más singulares surgidas de Mallorca. La cantante y compositora fue distinguida recientemente con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024.

El actor Michael Douglas será nombrado Hijo Adoptivo de Mallorca por su estrecha vinculación con la isla y, especialmente, con la Serra de Tramuntana durante cerca de cuatro décadas. El Consell también pone en valor su implicación en el proyecto Regenera Deià, centrado en la restauración de ecosistemas y la recuperación de usos tradicionales del territorio.

Entre las Medallas de Honor y Gratitud destaca asimismo el reconocimiento a Tomeu Penya, referente de la música popular mallorquina y una de las voces más queridas de Baleares tras más de 45 años sobre los escenarios. También será distinguido, a título póstumo, Pere Sampol, por su trayectoria política e institucional en defensa de la lengua, el territorio y un modelo económico sostenible para Baleares.

Los premiados

Los Premis Jaume II recaerán este año en la iniciativa Encesa pels Drets Humans; la deportista Isabel Calero; el histórico Bar Bosch de Palma, que celebra su 90 aniversario; el Gremi de Margers de Mallorca; el Museu Etnogràfic de Campos; ASNIMO, coincidiendo con su 50 aniversario; el colegio Madre Alberta; el Regimiento de Infantería Palma 47; y el crítico literario y dramaturgo Joan Mas i Vives.

En cuanto a las Medallas de Honor y Gratitud de Mallorca, además de Tomeu Penya y Pere Sampol, el Consell reconocerá a Antònia Rosselló; la Fundació La Sapiència; Tomàs Martínez, a título póstumo; el escritor Antoni Vidal Ferrando; el presentador Toni Ballador; Hipercentro; Can Company; el Grup d’Empreses Roig; Antònia Matamalas, también a título póstumo; la compañía Cucorba; el doctor Miguel José Deyà Bauzà; Montserrat Pons i Boscana; y la Federació Balear de Tir de Fona.

El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha destacado durante la presentación de las distinciones que "Mallorca es lo que es gracias a su gente" y ha subrayado que estos reconocimientos buscan poner en valor a quienes han contribuido a hacer crecer la isla desde ámbitos muy diversos. Las candidaturas serán ratificadas en el pleno ordinario del próximo 11 de junio con el voto favorable de todos los partidos políticos.