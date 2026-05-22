Mallorca da un salto hacia el verano: sol y máximas por encima de los 30 grados este fin de semana

El verano empieza a asomarse antes de tiempo en Mallorca. La isla disfrutará durante los próximos días de un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, viento flojo y temperaturas relativamente altas para la época. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de hasta 32 grados, con un nuevo repunte a partir del miércoles, cuando los termómetros podrían alcanzar los 33 o 34 grados.

La Aemet enmarca esta situación dentro de un episodio de calor anómalo para finales de mayo, aunque sin llegar a considerarlo una ola de calor en sentido estricto.

Un fin de semana con sabor a verano en Mallorca

El fin de semana en Mallorca estará marcado por el buen tiempo, ideal para los planes al aire libre. La Aemet prevé cielos prácticamente despejados de viernes a domingo, con temperaturas sin grandes cambios y ambiente cálido.

La única nota discordante llegará a primera hora del sábado y del domingo, cuando podrían aparecer brumas y bancos de niebla matinales. Serán fenómenos puntuales y tenderán a desaparecer durante la mañana, dando paso a un cielo despejado y a una sensación claramente primaveral, incluso veraniega en las horas centrales.

El pico de calor llegará a partir del miércoles

Sin embargo, lo más granado de este episodio de calor llegará a partir del miércoles. La Aemet prevé un nuevo repunte térmico, con temperaturas algo más altas y máximas que podrán alcanzar de forma puntual los 33 o 34 grados.

Ese calor se notará sobre todo en el interior de Mallorca, donde la influencia del mar es menor y los termómetros suelen subir con más facilidad en situaciones de estabilidad, sol y viento flojo.

Calor anómalo en España

No será, no obstante, una ola de calor en sentido estricto. Para hablar de ola de calor deberían alcanzarse valores todavía más elevados y cumplirse determinados criterios meteorológicos.

Noticias relacionadas

Sin embargo, sí se trata de un episodio de temperaturas altas para la época, que afectará no solo a la isla, sino al resto del país, y destacará por su intensidad y por su duración. En alguna zonas de España, los valores previstos serán propios de pleno verano e incluso podrían registrarse días de récord de calor, con máximas por encima de los 35 grados.