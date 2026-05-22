Mallorca da un salto hacia el verano: sol y máximas por encima de los 30 grados este fin de semana
La isla disfrutará de un fin de semana prácticamente veraniego, según la previsión de la Aemet
Redacción
El verano empieza a asomarse antes de tiempo en Mallorca. La isla disfrutará durante los próximos días de un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, viento flojo y temperaturas relativamente altas para la época. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de hasta 32 grados, con un nuevo repunte a partir del miércoles, cuando los termómetros podrían alcanzar los 33 o 34 grados.
La Aemet enmarca esta situación dentro de un episodio de calor anómalo para finales de mayo, aunque sin llegar a considerarlo una ola de calor en sentido estricto.
Un fin de semana con sabor a verano en Mallorca
El fin de semana en Mallorca estará marcado por el buen tiempo, ideal para los planes al aire libre. La Aemet prevé cielos prácticamente despejados de viernes a domingo, con temperaturas sin grandes cambios y ambiente cálido.
La única nota discordante llegará a primera hora del sábado y del domingo, cuando podrían aparecer brumas y bancos de niebla matinales. Serán fenómenos puntuales y tenderán a desaparecer durante la mañana, dando paso a un cielo despejado y a una sensación claramente primaveral, incluso veraniega en las horas centrales.
El pico de calor llegará a partir del miércoles
Sin embargo, lo más granado de este episodio de calor llegará a partir del miércoles. La Aemet prevé un nuevo repunte térmico, con temperaturas algo más altas y máximas que podrán alcanzar de forma puntual los 33 o 34 grados.
Ese calor se notará sobre todo en el interior de Mallorca, donde la influencia del mar es menor y los termómetros suelen subir con más facilidad en situaciones de estabilidad, sol y viento flojo.
Calor anómalo en España
No será, no obstante, una ola de calor en sentido estricto. Para hablar de ola de calor deberían alcanzarse valores todavía más elevados y cumplirse determinados criterios meteorológicos.
Sin embargo, sí se trata de un episodio de temperaturas altas para la época, que afectará no solo a la isla, sino al resto del país, y destacará por su intensidad y por su duración. En alguna zonas de España, los valores previstos serán propios de pleno verano e incluso podrían registrarse días de récord de calor, con máximas por encima de los 35 grados.
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