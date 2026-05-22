La Guardia Civil de Baleares celebra el 182 aniversario de su fundación
La Guardia Civil de Baleares ha celebrado este viernes el 182 aniversario de la fundación de la institución en un evento en el salón de actos de la Comandancia de Palma, ha informado el instituto armado en un comunicado.
En el acto, al que han asistido el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, y el comandante general de Baleares, el general de división Ricardo Esteban, se han entregado diplomas de agradecimiento a instituciones, asociaciones hoteleras, personas y empresas, en agradecimiento por su apoyo, su colaboración y su compromiso con la Guardia Civil en las islas.
Este reconocimiento se otorga por la estrecha cooperación con la Guardia Civil, al facilitar medios e infraestructuras que optimizan el trabajo que llevan a cabo los guardias civiles en el desempeño de sus funciones para garantizar la seguridad la ciudadanía
- Educación abre expediente disciplinario a la cúpula directiva del Centro de Tecnificación de Baleares
- Una funcionaria mallorquina que vive en una autocaravana por la crisis de vivienda: 'A los jóvenes como yo no nos queda otra
- Los promotores inmobiliarios aconsejan a los jóvenes de Mallorca empezar a ahorrar 300 euros al mes
- La directora del Centro de Tecnificación de Baleares no supera la evaluación y será cesada al finalizar el curso
- La cúpula del Máster de Profesorado de la UIB dimite ante la reestructuración del título
- El aeropuerto de Palma estrena un nuevo acceso al parking exprés de llegadas que no evita los atascos
- 80 personas mayores disfrutan del mar por primera vez en Mallorca: 'Tengo una sensación de capricho y de cumplir un sueño
- Nace 'Petjades', un programa de senderismo en Mallorca para mayores de 60 años