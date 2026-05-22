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La Guardia Civil de Baleares celebra el 182 aniversario de su fundación

Un momento del acto celebrado hoy en la Comandancia.

Un momento del acto celebrado hoy en la Comandancia. / GUARDIA CIVIL

EFE

Palma

La Guardia Civil de Baleares ha celebrado este viernes el 182 aniversario de la fundación de la institución en un evento en el salón de actos de la Comandancia de Palma, ha informado el instituto armado en un comunicado.

En el acto, al que han asistido el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, y el comandante general de Baleares, el general de división Ricardo Esteban, se han entregado diplomas de agradecimiento a instituciones, asociaciones hoteleras, personas y empresas, en agradecimiento por su apoyo, su colaboración y su compromiso con la Guardia Civil en las islas.

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Este reconocimiento se otorga por la estrecha cooperación con la Guardia Civil, al facilitar medios e infraestructuras que optimizan el trabajo que llevan a cabo los guardias civiles en el desempeño de sus funciones para garantizar la seguridad la ciudadanía

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