El Govern vincula la inmigración al modelo de crecimiento de Baleares y advierte que la regularización masiva puede tener un "efecto llamada"

El portavoz del Govern y vicepresidente, Antoni Costa, ha vinculado este viernes el crecimiento de la inmigración en Baleares con el actual modelo económico de las Islas y ha advertido de que la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno central puede provocar un "efecto llamada" y aumentar todavía más la presión demográfica sobre la comunidad autónoma.

Costa ha defendido que la posición del Ejecutivo balear responde a una preocupación de fondo sobre el modelo de crecimiento de Baleares y sus consecuencias sobre el territorio y los servicios públicos. "La transformación del modelo de crecimiento es una aspiración del Govern desde hace mucho tiempo", afirma. El vicepresidente sostiene que existe "una correlación directa entre el crecimiento en volumen y la necesidad de mano de obra y de atracción de nuevas personas por cuestiones laborales" porque la "principal atracción" para venir a Baleares es tener un puesto de trabajo.

En este sentido, Costa recuerda unas declaraciones realizadas hace meses por la presidenta del Govern, Marga Prohens, cuando aseguró que "no puede ser que las empresas de Baleares tengan que traer a gente de fuera, contribuyendo a un patrón de crecimiento poblacional que debemos frenar". Preguntado por el apoyo de las patronales empresariales a la regularización extraordinaria de inmigrantes, el portavoz del Govern evita cuestionar directamente su postura, aunque deja claro que el Ejecutivo autonómico mantiene una visión distinta. "No diremos en ningún momento si la interpretación es equivocada, nosotros tenemos nuestro posicionamiento", señala.

Costa defiende que la posición del Govern "se basa en el interés general" y recalca que "cada colectivo es libre de expresar su opinión". "A nadie se le escapa que el Govern está preocupado por el crecimiento poblacional y por las proyecciones", afirma el vicepresidente, antes de advertir de que "evidentemente la regularización tendrá un impacto en el efecto llamada porque las personas se informan, como es normal".

Recurso judicial

En este sentido, el portavoz del Govern justifica además el recurso presentado por el Ejecutivo autonómico contra la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno central. "Nuestra responsabilidad es ejecutar las medidas que anunciamos", señala Costa, que insiste en que el Govern tiene la obligación de "defender los intereses de los ciudadanos de Baleares".

El vicepresidente alerta de que la regularización puede generar "una presión importante para servicios públicos esenciales" y critica que el Gobierno central impulse la medida sin prever compensaciones económicas para las comunidades autónomas. "Habrá un impacto en los servicios que no recibirá ni una compensación económica por parte del Gobierno", afirma Costa, que advierte también de un "incremento del gasto público que pagaremos los ciudadanos".

"Vivimos siempre, desafortunadamente, con la sensación de que Sánchez invita y los ciudadanos de Baleares pagan", añade el portavoz del Govern, antes de acusar al Ejecutivo central de actuar con una "deslealtad institucional impropia del Gobierno central que el Govern no puede aceptar".

El vicepresidente reivindica también la base jurídica del recurso y asevera que la Abogacía de la Comunidad Autónoma actúa con criterios técnicos: "La Abogacía no recibe instrucciones políticas, lo plantea bajo argumentos jurídico. Le puedo asegurar que hay argumentos jurídicos válidos para interponer el recurso".

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Preguntado por el número de personas que podrían verse beneficiadas por la regularización en Baleares, Costa no ofrece estimaciones. "No nos aventuramos porque ni tan solo el Gobierno dará ni una sola cifra del procedimiento", afirma, aunque reitera que el Govern prevé un "impacto muy significativo".