La flotilla en la que viajaban varios ciudadanos de Baleares denuncia 15 agresiones sexuales y decenas de heridos entre sus miembros detenidos en Israel

La Global Sumud Flotilla, en la que participaban un ciudadano mallorquín y dos menorquines, ha denunciado este viernes que entre sus miembros detenidos por las autoridades de Israel se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos, tras permanecer en custodia israelí tras la intercepción de las embarcaciones en aguas internacionales en el mar Mediterráneo cuando intentaba llegar a las costas de Gaza.

"Al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluidas violaciones. Disparos con balas de goma a quemarropa. Decenas de personas con huesos rotos", ha denunciado la iniciativa en un mensaje en redes sociales, subrayando que ahora toca elevar la presión contra las autoridades israelíes por el trato que dan a la población israelí. Así, Global Sumud Flotilla ha afirmado que mientras el mundo "se centra en el sufrimiento de los participantes", estos casos de violencia "no son más que un pequeño atisbo de la brutalidad que Israel impone a diario a los rehenes palestinos".

"No bajéis la guardia. Las declaraciones de condena no bastan. La gente de todo el mundo debe aprovechar este momento para ejercer la presión necesaria para poner fin a esta violencia colonial", ha recalcado la organización humanitaria, inistiendo en elevar la presión sobre la clase política y seguir "tácticas de boicot y desinversión".

Mientras los activistas internacionales están empezando a llegar a sus países de origen, en el caso de España se espera que los más de cuarenta miembros lleguen el sábado, la organización está pensando ya en los siguientes pasos a dar. En una rueda de prensa telemática, el portavoz de la organización, Bader Alnoaimi señaló que la información en el terreno apunta a "violencia física y sexual generalizada y sistemática" ejercida por Israel contra los participantes de la flotilla y anunció acciones legales en Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, España y Francia.

Los 18 catalanes llegarán mañana a Barcelona

Los 18 ciudadanos catalanes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla tienen previsto llegar mañana, sábado, a Barcelona, cinco días después de ser capturados cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, según fuentes de la organización. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró ayer que los 44 activistas españoles de la flotilla estaban siendo trasladados ya a un aeropuerto para ser deportados vía Turquía.

De los activistas arrestados, 18 residen en Cataluña. Entre ellos, se encuentran Ariadna Masmitjà, más conocida como Masmi, una docente vinculado al sindicato IAC, y la dirigente de Comuns Laura Campos, exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona).