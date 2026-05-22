La cúpula del Máster de Profesorado de la UIB dimite ante la reestructuración del título

La dirección académica del Máster Universitario en Formación del Profesorado de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha presentado su dimisión en bloque. Según han confirmado fuentes oficiales, esta decisión ha sido tomada al constatar que «no podían asumir los cambios» de gestión y el giro estratégico que se ha diseñado para este título de posgrado de cara al curso que viene.

Esta transformación "responde a una necesidad estructural urgida por las nuevas demandas del sistema educativo", han señalado las mismas fuentes universitarias, que han detallado que a partir de ahora, la gestión directa del máster será asumida de manera conjunta por la Facultad de Educación y la Conselleria de Educación y Universidades.

Aumento de plazas

Desde la UIB se insiste en que el motivo de fondo es una reorganización integral para optimizar la docencia y la organización interna. En este sentido, aclaran que esta remodelación se plantea como "un impulso para uno de los títulos con más lista de espera del campus". De hecho, para el próximo curso académico se ha confirmado que «habrá más plazas» y que «se han aumentado sus especialidades». A la espera de detallar el grueso de las nuevas líneas, pues aseguran "todavía se está trabajando en ello", destacan que el objetivo de fondo es dar salida a la fuerte presión de la demanda.

Los datos de la propia universidad de los últimos años -facilitados por la institución a este diario en enero- reflejan que la presión sobre este máster es constante. Según apuntaban, a pesar de que la oferta de plazas ha ido creciendo progresivamente de las 250 vacantes que existían el curso 2015-16 hasta llegar a las 322 del actual periodo 2025-26, las solicitudes anuales superan con creces la disponibilidad. En los últimos dos cursos, la tasa de ocupación en todas las especialidades impartidas en Mallorca, Menorca e Ibiza ha sido del 100%.

Noticias relacionadas

De hecho, las listas de espera se han cronificado de manera estructural en especialidades muy concretas, como Orientación Educativa y Tecnología de Servicios. Desde la institución apuntaron que el déficit de docentes en la etapa de Secundaria en las Islas Baleares es «un fenómeno complejo, estructural y multifactorial». Según los análisis de la UIB elaborados a principios de año, esta falta de personal no se puede atribuir solo a la oferta universitaria, sino a elementos externos graves como «las dificultades de acceso a la vivienda en Menorca e Ibiza», la creciente complejidad en las aulas o la pérdida de reconocimiento social de la profesión.